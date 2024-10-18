Північна та Південна Корея: за крок до великої війни?

Потенційно небезпечні події на Корейському півострові останніми днями посилили занепокоєння в регіоні. Нового рівня сягнула і войовнича риторика. І Північна Корея (КНДР), і Південна Корея привели свої війська у стан підвищеної боєготовності.

"Тут, у Сеулі, немає жодних змін у повсякденному житті, які були б помітними, але ми повинні бути в курсі ситуації на півострові", - каже колишній південнокорейський політик лівого спрямування Кім Сан Ву, який зараз є членом правління Фонду миру Кім Де Чжуна. У розмові з DW він зазначив, що не вірить, що Північ хоче війни або готова до неї, додавши, що Пхеньян практикує тактику балансування на межі війни. "Але я боюся, що випадкове зіткнення може призвести до інших непередбачуваних наслідків і легко перерости у великий конфлікт", - резюмує Кім Сан Ву. Він вважає, що обидві сторони мають спробувати розрядити напруження, однак цього, схоже, не відбувається.

11 жовтня Північна Корея звинуватила військових Південної Кореї в тому, що вони тричі запускали безпілотники над Пхеньяном і розкидали агітаційні листівки. Представники оборонного відомства у Сеулі наполягають, що не запускали безпілотників, однак відмовилися сказати, звідки вони могли взятися. Це призвело до припущень, що апаратами могла керувати група дисидентів і перебіжчиків з КНДР.

Наказ збивати безпілотники

Правитель Північної Кореї Кім Чен Ин скликав нараду своїх військових. Як повідомляється, підрозділи ППО на кордоні отримали наказ збивати будь-які виявлені безпілотники. Сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чен назвала Південну Корею "дворнягою" і пригрозила, що "провокаторам доведеться заплатити високу ціну".

Південна Корея відповіла на це приведенням своїх армійських підрозділів у бойову готовність, а губернатор прикордонної провінції визначив небезпечні зони, які можуть стати ціллю артилерії КНДР.

Кім Чен Ин в оточенні північнокорейського генералітету, 18 жовтня 2024 року Фото: KNS/KCNA/dpa/picture alliance

Міністерство оборони в Сеулі попередило, що Північна Корея стане свідком "кінця режиму", якщо постраждають громадяни Південної Кореї. КНДР у вівторок відповіла на це підривом шляхів, які ведуть до демілітаризованої зони. Цей крок у Сеулі називають символічним і вважають покликаним підкреслити прірву, яка розділяє дві країни.

Жителі Південної Кореї за багато років звикли жити поруч із агресивним, непередбачуваним сусідом, який розвиває атомні технології. Тож зараз на вулицях столиці країни Сеула та іншого великого міста Пусана тривоги не помітно. Водночас аналітики відзначають, що в КНДР останнім часом сталася низка фундаментальних змін, які, схоже, змінили внутрішню та зовнішню динаміку режиму, що ускладнило прогнозування його подальших кроків.

Режим у Північній Кореї зміцнився завдяки новому військовому союзу з Росією, що підбадьорює Пхеньян. Однак стає дедалі очевиднішим те, що народне господарство КНДР і надалі перебуває у жахливому стані, а пересічні громадяни борються за виживання.

Кім прагне об'єднати народ довкола себе

"У Північній Кореї є внутрішні труднощі, і Кім намагається згуртувати людей навколо себе, - вважає південнокорейський політик Кім Сан Ву. - Економічна ситуація там настільки тяжка, що викликає серйозне напруження. Тому, кажучи своєму народу, що Південна Корея та США мають намір знищити КНДР, Кім Чен Ин сподівається завоювати лояльність громадян".

На тлі щоденних побутових тягот, які доводиться терпіти пересічним жителям Північної Кореї, дедалі більше з них дізнаються про комфортне капіталістичне життя у ​​сусідній Південній Кореї. Флеш-накопичувачі з інформацією контрабандою потрапляють через кордон. Пхеньян вбачає в цьому загрозу своєму режиму і намагається боротися з цим явищем через дедалі більш драконівські покарання. "Молодше покоління менше вірить у Кіма, що робить ситуацію там нестабільною", - вважає доцентка кафедри міжнародних досліджень Національного університету Конджу Лім Юн Чжун. На її думку, Північ "відчуває втому" від пропаганди режиму.

Лідери КНДР та РФ демонструють дружбу та союзництво, 19 червня 2024 року Фото: Yonhap/picture alliance

"Погрожувати Південній Кореї обходиться дешевше, ніж запускати ракети або проводити ще одне ядерне випробування. Іронія в тому, що вони скаржаться на запуски безпілотників, які скидають агітаційні листівки, тоді як сама Північна Корея за останні кілька місяців запустила на Південь тисячі повітряних куль зі сміттям", - нагадала вона у розмові з DW.

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Гостра риторика, слабка позиція

За оцінками уряду в Сеулі, понад 6000 повітряних куль зі сміттям перетнули кордон із Південною Кореєю за останні чотири місяці. Деякі завдали шкоди будівлям і транспортним засобам, а інші викликали пожежі.

"Росія зараз підтримує КНДР і нещодавно засудила Сеул за запуск безпілотників на Північ, але вони ані словом не обмовилися про повітряні кулі, які вторглися у наш повітряний простір", - зазначає Лім Юн Чжун. За її словами, Кім Чен Ин може відчувати, що його режим тепер посилився за рахунок альянсу з президентом Росії Володимиром Путіним. Але їхній пакт, який зараз нагадує "медовий місяць" між Пхеньяном і Москвою, може швидко зійти нанівець, якщо КНДР далі не буде чого запропонувати Росії, додає експертка.

Поки ж КНДР, крім передачі зброї Росії, почала відправляти своїх військових на окуповані РФ території України. Про це на пресконференції у Брюсселі 17 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, загалом КНДР планує відправити для участі у війні проти України 10 тисяч своїх солдатів із різних родів військ. Вже наступного дня, 18 жовтня, про відправку північнокорейських військ до РФ заявили також у президентській адміністрації Південної Кореї. Водночас південнокорейська інформагенція Yonhap із посиланням на спецслужби країни повідомила про те, що КНДР бере участь у війні Росії проти України та вирішила відправити для цих цілей 12 тисяч солдатів, зокрема один спецпідрозділ.

Кім Сан Ву твердо вірить у те, що попри пихатість Пхеньян усвідомлює, що не зможе виграти війну з Півднем та його союзниками. "Справа не стільки в тому, що вони готові були б йти війною, а просто в тому, що вони на це не здатні, адже їхні конвенціональні сили не змогли б вистояти", - зазначає політик.

Кім Сан Ву погоджується, що ядерна зброя залишається козирем режиму, але існують питання щодо того, чи захоче Кім чи його генерали натиснути на "червону кнопку", знаючи, що наслідки означатимуть кінець режиму чучхе.

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