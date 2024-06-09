Сеул вмикає пропагандистські гучномовці на кордоні з КНДР

У відповідь на відправлення КНДР повітряних куль зі сміттями та гноєм Південна Корея поновлює трансляцію пропаганди на кордоні.

Південна Корея знову встановить гучномовні системи на кордоні і транслюватиме пропаганду в напрямку Північної Кореї, оголосила в неділю, 9 червня, президентська канцелярія в Сеулі після засідання Ради національної безпеки. Пристрої демонтували у 2018 році після історичної зустрічі лідерів двох Корей Кім Чен Ина та Мун Чжей Іна.

"Заходи, яких ми вживатимемо, можуть бути нестерпними для північнокорейського режиму, але вони відправлятимуть послання надії і світла північним військам і його народу", - заявили в Раді нацбезпеки Південної Кореї.

Відновлення використання гучномовців є прямою відповіддю на чергові відправлення Північною Кореєю сотень повітряних куль зі сміттям через кордон з Південною Кореєю.

КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям

За даними Сеула, КНДР з 8 червня запустила близько 330 повітряних куль зі сміттям, близько 80 з яких впали на території Південної Кореї. Офіційний Сеул порадив місцевим жителям не торкатися об'єктів, що впали на землю, а повідомити про них військовим або в поліцію. Там додали, що через вітер запущені з КНДР кулі можуть переміститися ще південніше.

Пхеньян почав відправляти повітряні кулі зі сміттям і лайном через кордон у травні. Як стверджують в КНДР, цей крок став відповіддю на антипівнічні листівки, розкидані південнокорейськими активістами.

У червні Північна Корея призупинила відправлення сміття через кордон, водночас заявивши, що відновить цю практику, відправивши в 100 разів більше сміття, якщо Сеул продовжить поширення листівок.

Група південнокорейських активістів проігнорувала попередження і відтоді відправила в КНДР ще більше повітряних кульок з листівками, що критикують Кім Чен Ина, а також флешки з відеокліпами і серіалами в стилі К-pop і банкнотами в доларах США, пише Reuters.

Читайте також: Після куль зі сміттям: Південна Корея призупиняє військову угоду з Північною

Попередні уряди Південної Кореї намагалися завадити активістам проводити такі кампанії, заявляючи, що вони не сприяють миру і загрожують безпеці жителів поблизу кордону. Заборону на запуски повітряних куль, запроваджену 2021 року, пізніше Верховний суд визнав неконституційною, оскільки вона порушувала свободу вираження думок. Незважаючи на погрози з півночі, південнокорейські активісти продовжують свої кампанії проти режиму Кім Чен Ина, пише агентство "Ренхап".