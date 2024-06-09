  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаПівдення Корея

Сеул вмикає пропагандистські гучномовці на кордоні з КНДР

Анастасія Шепелева
9 червня 2024 р.

У відповідь на відправлення КНДР повітряних куль зі сміттями та гноєм Південна Корея поновлює трансляцію пропаганди на кордоні.

https://p.dw.com/p/4gpTr
Демонтаж гучномовців на кордоні з КНДР (2018 рік)
Демонтаж гучномовців у 2018 роціФото: KIM HONG-JI/AFP/Getty Images

Південна Корея знову встановить гучномовні системи на кордоні і транслюватиме пропаганду в напрямку Північної Кореї, оголосила в неділю, 9 червня, президентська канцелярія в Сеулі після засідання Ради національної безпеки. Пристрої демонтували у 2018 році після  історичної зустрічі лідерів двох Корей  Кім Чен Ина та Мун Чжей Іна.

"Заходи, яких ми вживатимемо, можуть бути нестерпними для північнокорейського режиму, але вони відправлятимуть послання надії і світла північним військам і його народу", - заявили в Раді нацбезпеки Південної Кореї.

Відновлення використання гучномовців є прямою відповіддю на чергові відправлення Північною Кореєю сотень повітряних куль зі сміттям через кордон з Південною Кореєю.

КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям

За даними Сеула, КНДР з 8 червня запустила близько 330 повітряних куль зі сміттям, близько 80 з яких впали на території Південної Кореї. Офіційний Сеул порадив місцевим жителям не торкатися об'єктів, що впали на землю, а повідомити про них військовим або в поліцію. Там додали, що через вітер запущені з КНДР кулі можуть переміститися ще південніше.

Пхеньян почав відправляти повітряні кулі зі сміттям і лайном через кордон у травні. Як стверджують в КНДР, цей крок став відповіддю на антипівнічні листівки, розкидані південнокорейськими активістами.

У червні Північна Корея призупинила відправлення сміття через кордон, водночас заявивши, що відновить цю практику, відправивши в 100 разів більше сміття, якщо Сеул продовжить поширення листівок.

Група південнокорейських активістів проігнорувала попередження і відтоді відправила в КНДР ще більше повітряних кульок з листівками, що критикують Кім Чен Ина, а також флешки з відеокліпами і серіалами в стилі К-pop і банкнотами в доларах США, пише Reuters.

Читайте також: Після куль зі сміттям: Південна Корея призупиняє військову угоду з Північною

Попередні уряди Південної Кореї намагалися завадити активістам проводити такі кампанії, заявляючи, що вони не сприяють миру і загрожують безпеці жителів поблизу кордону. Заборону на запуски повітряних куль, запроваджену 2021 року, пізніше Верховний суд визнав неконституційною, оскільки вона порушувала свободу вираження думок. Незважаючи на погрози з півночі, південнокорейські активісти продовжують свої кампанії проти режиму Кім Чен Ина, пише агентство "Ренхап".

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Випробування північнокорейської ракети, 17 травня 2024 року

Північна Корея знову провела випробування балістичних ракет

Північна Корея знову провела випробування балістичних ракет

Близько десяти ракет пролетіли орієнтовно 350 кілометрів, перш ніж впасти в Японське море. У Південній Кореї назвали запуск "провокаційним актом".
Конфлікти30 травня 2024 р.
Запуск супутника-шпигуна КНДР у листопаді 2023 року

Північна Корея зазнала невдачі під час запуску супутника

Північна Корея зазнала невдачі під час запуску супутника

Спроба КНДР запустити черговий супутник завершилася невдало - ракета вибухнула в повітрі. Раніше Пхеньян попередив Японію про наміри провести запуск космічного апарата.
Технології27 травня 2024 р.
Тристоронній саміт КНР, Японії та Південної Кореї у Сеулі, 27 травня 2024 року

Китай, Південна Корея та Японія домовилися нарощувати тристоронню співпрацю

Китай, Південна Корея та Японія домовилися нарощувати тристоронню співпрацю

Китай, Південна Корея та Японія нарощуватимуть тристоронню співпрацю, заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Також країни підтвердили, що денуклеаризація КНДР буде в їхніх "спільних інтересах".
Політика27 травня 2024 р.