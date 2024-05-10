Північна Корея та Іран: новий антизахідний альянс?

КНДР та Іран об'єднує більше, ніж фанатична ненависть до Заходу: обидві країни-ізгої взяли курс на зближення і можуть посилити обмін ядерними технологіями та навичками виробництва дронів. Чим це загрожує решті світу?

Північна Корея поглиблює і розбудовує нові зв'язки з ідеологічно близькими країнами та зміцнює старі союзи не тільки зі сусідніми Росією та Китаєм. Останнім часом іранський режим становить особливий інтерес для Пхеньяна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

"Так само, як під час "холодної війни", (зараз - Ред.) постають два табори, і Північна Корея бачить у цьому гарну нагоду підтримати Іран, посиливши свою опозицію до США", - каже професорка, спеціалістка з північнокорейського суспільства та культури в університеті Північнокорейських досліджень у Сеулі Кім Сон Гюн.

"Північ, ймовірно, також бачить у цьому гарну можливість для продажу Тегерану зброї та військових технологій та отримання певної економічної вигоди, адже проти обох цих країн діють потужні санкції, які їх обмежують", - додає вона.

Наприкінці квітня Північна Корея відправила до Тегерана делегацію експертів з економіки та торгівлі високого рівня з дев'ятиденним візитом. Це була перша така місія з 2019 року. Оскільки обидві країни замовчували подробиці, аналітики припустили, що це були переговори на тему військових технологій, в тому числі ядерної зброї та балістичних ракет.

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Іран заперечує переговори щодо ядерної програми

У Тегерані, втім, відкинули припущення, що сторони обговорювали співпрацю в галузі ядерних технологій. Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані розкритикував іноземні медіа за "упереджені спекуляції у вигляді неправдивих і безпідставних новин".

Наступного дня північнокорейські державні ЗМІ засудили новий пакет санкцій, накладених Вашингтоном на Іран, назвавши їх "несправедливими". Іран, за оцінками, надав Росії тисячі безпілотників (БпЛА) для використання Москвою у її війні проти України. Іран також завдав ударів безпілотниками та ракетами по Ізраїлю 13 квітня у відповідь за атаку на будівлю на території консульства Ірану в Сирії. Останній пакет західних санкцій спрямований проти іранської програми з виробництва та використання БпЛА.

Офіційне Корейське центральне телеграфне агентство (KCNA) стверджує, що США також запровадили нові санкції проти сталеливарної, автомобільної та дронової промисловості Ірану, прикриваючись "фактами, що не відповідають дійсності, про те, що це нібито Іран відповідальний за погіршення ситуації в регіоні".

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Антизахідний союз чучхе-комуністів та ісламських теократів

"Тегеран і Пхеньян плекають давні відносини, що є багато в чому парадоксальним, адже з одного боку - теократичний ісламський режим, а з іншого - комуністичний режим з культом особистості", - розмірковує професор міжнародних відносин у сеульському кампусі Тройського університету Даніель Пінкстон.

"Але хоч вони й дуже різні, водночас мають і певну схожість. Обидва - авторитарні режими, нетерпимі до інших, які поділяють глибоке невдоволення США та Заходом загалом", - сказав Пінкстон у розмові з DW. Іранські лідери часто називають США "Великим Сатаною", зазначив він, тоді як пропаганда Пхеньяна зосереджується на "американському імперіалізмі".

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Північна Корея орієнтується на найближчих союзників

Поки КНДР прагне поглибити свої зв'язки з Іраном і такими країнами, як Російська Федерація, КНР, Сирійська Арабська Республіка та Республіка Білорусь, Пхеньян закриває свої посольства у світі. Торік зачинилися його дипломатичні представництва в Іспанії, Анголі, Уганді, Гонконгу та Непалі.

Дехто пов'язує це з тим, що Пхеньян просто не в змозі фінансово дозволити собі функціонування дипломатичних представництв, але аналітики також припускають, що керівництво Північної Кореї зменшує ризики перебіжки своїх дипломатів за кордоном.

Натомість Пхеньян, схоже, зосереджується на тих союзниках, які підтримуватимуть його економічно та військово.

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Ядерні та безпілотні таємниці

Можна очікувати, що Іран та Північна Корея продемонструють ще більше політичної та дипломатичної підтримки одне одному. Наприклад, Пхеньян підтримуватиме Іран в його протистоянні з Ізраїлем та США, сказав Пінкстон.

"У минулому Північна Корея надала Ірану ядерні технології, що засмутило ізраїльтян, і цілком ймовірно, що КНДР знову зможе поділитися тим, що вона має у розробках", - каже Пінкстон і додає, що це можуть бути "дані ядерних випробувань, які проводила Північна Корея. Також і найкращим досвідом своєї космічної програми та інформацією з власної супутникової програми".

Передані Іраном Росії дрони Shahed 136 (уламок на фото) несуть серйозну загрозу і здатні завдавати реальних збитків Фото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP/picture alliance

Великий інтерес для сторін, з високою ймовірністю, становлять і БпЛА-технології, оскільки обидві країни прагнуть розширити свої можливості в цьому напрямку. Це відносно нова зброя, але, як це видно з досвіду в Україні, вона є нищівно ефективною, сказав Пінкстон. "Вони матимуть дані про оцінку бойових збитків, найефективніші технології та можливі контрзаходи, тож зможуть порівнювати розробки", - додає він.

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Пхеньяну потрібна іранська нафта

Північна Корея відчайдушно потребує нафти, одного з ключових продуктів, на який поширюються міжнародні санкції, але цілком можливо, що Іран зможе уникнути моніторингу та скористатися тристоронніми торговельними угодами з Росією, щоб постачати паливо для Північної Кореї, сказав Пінкстон.

Близько 22 років тому тодішній президент США Джордж Буш-молодший ввів в обіг фразу "Вісь зла" для позначення союзу Північної Кореї, Ірану та Іраку. Тепер же аналітики попереджають, що формується значно потужніший блок.

"Існують "ображені" держави, які протистоять очолюваному США світовому порядку. Їхні національні інтереси можуть не збігатися повністю, але їх об'єднує спільний фактор протистояння Заходу", - підсумовує Пінкстон.