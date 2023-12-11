Передача дронів РФ: ЄС запровадив санкції проти Ірану

Нові санкції ЄС запроваджено проти осіб і компаній, причетних до виробництва Іраном дронів, які використовуються у війні РФ проти України.

Рада Європейського Союзу у понеділок, 11 грудня, запровадила санкції щодо шести фізичних та п'яти юридичних осіб, які причетні до розробки і виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Як повідомила пресслужба Ради ЄС , під обмежувальні заходи потрапили компанія Shakad Sanat Asmari, її генеральний директор, заступник генерального директора і головний науковий співробітник. Також у списку - компанія Baharestan Kish Company та її керуючий директор, компанія Saad Sazeh Faraz Sharif та її генеральний директор, компанія Sarmad Electronic Sepahan Company.

Крім того, санкції накладено на компанію Kimia Part Sivan, яка допомагає силам "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Ірану вдосконалювати програму дронів.

Зазначається, що активи вищезазначених компаній будуть заморожені, а підсанкційним особам буде заборонений в'їзд до країн ЄС. Також цим особам і компаніям забороняється надання коштів або інших ресурсів.

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"Це перші санкційні списки в рамках новостворених обмежувальних заходів через військову підтримку Іраном війни Росії проти України. Вони доповнюють попередні чотири раунди санкційних списків щодо іранських безпілотників", - йдеться у повідомленні Ради ЄС. Як зауважили в Брюсселі, зброя, надана Іраном, "використовується Росією без розбору проти цивільного населення та інфраструктури України, спричиняючи жахливі руйнування та людські страждання".

Нагадаємо, 20 липня ЄС заборонив експорт до Ірану компонентів, які використовуються для дронів, а також заморозив активи осіб, які підтримують або беруть участь у програмі з виробництва іранських дронів.