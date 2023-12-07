Санкції щодо РФ: у списках виробники зброї і електроніки

Під українські санкції потрапили 185 людей і 181 компанія, переважно з Росії. Втім, серед них також є виробники озброєнь і електроніки з Китаю, Ірану та Молдови і громадянин Німеччини.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), ухвалене у четвер, 7 грудня, яким запроваджуються санкції проти 185 фізичних і 181 юридичної особи. Відповідний указ №813 оприлюднений на сайті голови держави.

Переважна більшість людей санкційних списках - громадяни РФ, а компанії - мають російську реєстрацію. Частина цих людей і компаній мають стосунок до виробництва або імпорту до Росії озброєнь та електроніки. Також в переліку декілька компаній з інших сфер: інвестиційної, банківської, лізингової тощо.

Крім того, в санкційних списках китайська компанія Poly Technologies, що займається виробництвом озброєнь, іранська Sarmad Electronic Sepahan, що виробляє, зокрема, компоненти дронів, молдовське "Спільне виробництво "Топаз", яке створює компоненти для авіаційних двигунів, та ще кілька компаній з інших країн.

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Серед людей, які потрапили під нові обмеження, окрім росіян, громадяни Молдови, Узбекистану, а також громадянин Німеччини Монтаг-Гірмес Ральф-Дітер (Montag-Girmes Ralf-Dieter). За даними з відкритих джерел, він з 1990-х років працює в Росії, зокрема був заступником керівника Російського центру приватизації. Працював у банківський сфері, також пов'язаний з авіаційною, зокрема здавав в лізинг російські цивільні літаки SuperJet компанії Suhhoi, що також виробляє військову авіацію.

Санкції щодо нього та інших людей запроваджуються на строк від п'яти до десяти років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі, запобігання виведенню капіталів за межі України.

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