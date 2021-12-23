Електроніка

Як у Києві позбутися старої техніки без шкоди для довкілля (07.12.2020)

У Києві стартував експериментальний проєкт зі збору старої техніки. Електричне сміття прийматимуть до кінця грудня. Якщо акція користуватиметься попитом, її продовжать. DW перевірила, чи був ажіотаж у перший день збору старої електроніки?