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Електроніка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електроніка".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Китай шантажує німецьку фірму Continental через завод у Литві

Китай шантажує німецьку фірму Continental через завод у Литві 23.12.2021

Торговельний бойкот Литви, оголошений Пекіном у покарання за фактичне визнання нею незалежності Тайваню, вдарив і по бізнесу Німеччини. ЄС готовий до скарги до СОТ.
Дефіцит чіпів з Азії викликав кризу в світовому автопромі. І що тепер?

Дефіцит чіпів з Азії викликав кризу в світовому автопромі. І що тепер? 20.04.2021

Автозаводи зупиняють конвеєри, президент США Джо Байден б'є на сполох, у ЄС під загрозою перехід на електромобілі. У цій ситуації зростає роль "Кремнієвої долини" в Німеччині.
Модель майбутнього: електроніку не купляти, а орендувати

Модель майбутнього: електроніку не купляти, а орендувати 09.02.2021

Купуючи нові моделі смартфонів або планшетів, споживачі забувають про екологію. А якщо змінити модель споживання і запропонувати лізинг електроприладів?

Ремонту не підлягає: як нас дурять виробники електроніки (відео)

Ремонту не підлягає: як нас дурять виробники електроніки (відео) 21.12.2020

Чому смартфони ламаються саме в той момент, коли спливає гарантія? Чи є це бізнес-моделлю виробників техніки? Репортер DW намагався розібратися.

Ремонту не підлягає: як нас дурять виробники електроніки (17.12.2020) 17.12.2020

Уявіть собі: ви купили автомобіль, в якому не можна поміняти шини. Виходить, коли гума зноситься, машину доведеться викинути. Саме таку бізнес-модель практикують виробники смартфонів та іншої електроніки. Дивіться в екперименті DW.

Як у Києві позбутися старої техніки без шкоди для довкілля (07.12.2020) 07.12.2020

У Києві стартував експериментальний проєкт зі збору старої техніки. Електричне сміття прийматимуть до кінця грудня. Якщо акція користуватиметься попитом, її продовжать. DW перевірила, чи був ажіотаж у перший день збору старої електроніки?
Apple сплатить 500 мільйонів доларів за уповільнення роботи старих iPhone

Apple сплатить 500 мільйонів доларів за уповільнення роботи старих iPhone 03.03.2020

Корпорація Apple погодилася сплатити до 500 мільйонів доларів задля врегулювання колективного позову користувачів iPhone. Компанію звинувачували в зумисному сповільненні старих моделей iPhone.
Boeing визнав наявність дефектів у програмі симулятора для 737 MAX

Boeing визнав наявність дефектів у програмі симулятора для 737 MAX 19.05.2019

Симулятори польотів працювали з помилками, тому не могли відтворити деякі умови, зокрема ті, за яких сталися дві авіакатастрофи Boeing 737 MAX, повідомив авіаконцерн. Дефекти були усунуті, запевнили в компанії.

США висунули обвинувачення китайському концерну Huawei

США висунули обвинувачення китайському концерну Huawei 29.01.2019

Китайська компанія Huawei порушила режим санкцій проти Ірану, займалась банківським шахрайством і вдавалася до промислового шпигунства, кажуть американські слідчі.
Samsung вибачився за смерті та тяжкі захворювання працівників

Samsung вибачився за смерті та тяжкі захворювання працівників 23.11.2018

Керівництво південнокорейської корпорації Samsung визнало, що внаслідок незадовільних умов безпеки та охорони праці дехто з працівників, залучених до виробництва, помер або серйозно захворів.
У наступні десять років Німеччині бракуватиме 100 тисяч інженерів

У наступні десять років Німеччині бракуватиме 100 тисяч інженерів 12.11.2018

Зайнятість інженерів у ФРН практично стовідсоткова. Фахівців-електроінженерів не вистачає, а протягом наступних 10 років країні потрібно буде заповнити сотню тисяч вакансій. Усі сподівання на трудову міграцію.
У ФРН закриють останній завод з виробництва комп'ютерів у Європі

У ФРН закриють останній завод з виробництва комп'ютерів у Європі 26.10.2018

У 2020 році в баварському Аугсбургу закриють завод Fujitsu, що є останнім виробником комп'ютерів у Європі. Через перенесення виробництва до Японії робочі місця втратять 1500 працівників.

Google оскаржив в суді багатомільярдний штраф Єврокомісії

Google оскаржив в суді багатомільярдний штраф Єврокомісії 10.10.2018

Адвокати компанії Google подали апеляцію на рішення Європейської Комісії стягнути з інтернет-велетня багатомільярдний штраф за порушення антимонопольного законодавства.
У Німеччині 90 відсотків населення користуються інтернетом

У Німеччині 90 відсотків населення користуються інтернетом 05.09.2018

Загалом 66,5 мільйона німців віком старше 10 років користуються інтернетом, що на три відсотки більше торішнього показника, повідомляє Федеральне відомство статистики ФРН.

Ердоган проти Apple: чи готові турки попрощатися з iPhone (15.08.2018) 15.08.2018

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків бойкотувати американську продукцію, зокрема від компанії Apple. Та чи готові турки попрощатися зі своїми iPhone?
Ердоган: Туреччина бойкотуватиме електроніку зі США

Ердоган: Туреччина бойкотуватиме електроніку зі США 14.08.2018

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про бойкот електроніки виробництва США. Відносини Анкари й Вашингтона зіпсувалися через ув'язнення у Туреччині пастора зі США.
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