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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електроніка".
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Уявіть собі: ви купили автомобіль, в якому не можна поміняти шини. Виходить, коли гума зноситься, машину доведеться викинути. Саме таку бізнес-модель практикують виробники смартфонів та іншої електроніки. Дивіться в екперименті DW.
У Києві стартував експериментальний проєкт зі збору старої техніки. Електричне сміття прийматимуть до кінця грудня. Якщо акція користуватиметься попитом, її продовжать. DW перевірила, чи був ажіотаж у перший день збору старої електроніки?