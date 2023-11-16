Як процвітає паралельний імпорт до РФ з Казахстану

Казахстан має один з найпротяжніших сухопутних кордонів з РФ, тож є безліч лазівок для паралельного імпорту. У РФ з Казахстану потрапляє продукція і німецького виробництва. Як це відбувається? Спеціальний репортаж DW.

"Погляньте, які міцні телевізори, - каже Кайрат (ім'я змінено) і заходився сильно стукати спочатку по одному екрану, а потім по іншому. "Беріть, беріть. Тільки не зважайте на назву Samsung на телевізорі. Ми самі клеїмо ці наклейки та продаємо. Телевізор китайський. А справжній Samsung ви на ринку не знайдете". Молодий чоловік працює продавцем на так званій "барахолці" на околиці Алмати в Казахстані. Барахолку називають чи не найбільшим ринком у всій Центральній Азії й перевалковим пунктом з Китаю в інші країни регіону.

Величезні торговельні комплекси простяглися вздовж шосе на кілька кілометрів. Торгують там буквально всім - електронікою, золотом, одягом, кухонними приладами, музичними інструментами, весільними нарядами, іграшками та будматеріалами. І все це змішано з ароматами плову і свіжоспеченої самси. Прилавки з казанами стоять мало не біля кожного входу в торгові комплекси барахолки. Між павільйонами снують численні електромотоцикли, які використовують для перевезення вантажів.

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З Кайратом ми спілкуємося в павільйоні, де продають телевізори й різноманітну дрібну електроніку. На запитання про те, чи можна купити невелику партію техніки й відправити в Росію, він відповідає ствердно, запитання його не бентежить. "Я і сам так роблю, торгую нашими "самсунгами" на Wildberries (маркетплейс одягу, взуття та іншої продукції. - Ред.) в Росії. Але без гарантії. Вона у нас діє тільки тут, в Казахстані. А як тільки телевізор потрапляє в Росію, то все...", - пояснює схему торговець. При цьому його не хвилює, що під виглядом телевізорів Samsung клієнтам з Росії продається зовсім інша техніка.

Так на барахолці перевозять вантажі Фото: Alexander Korolev/DW

Продукція Made in Germany

На алматинську барахолку ми їхали з однією метою - аби зрозуміти механізм сірого експорту або паралельного імпорту між Казахстаном і Росією. Нас цікавила електроніка, зокрема, побутова техніка від виробників, які пішли з Росії, а також можливість придбання невеликої партії й відправлення її в Росію.

Під час прогулянки алматинською барахолкою, а відстані там чималі, ми натрапили на продукцію відомої німецької марки Bosch. В одному магазині виявився цілий стос варильних панелей для кухні з написами на коробках Made in Germany. "Ви для чого цікавитеся?" - запитує нас продавчиня Жайна (ім'я змінено).

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Почувши відповідь, що ми хочемо купити невелику партію побутової техніки й відправити її в Оренбург, Жайна йде комусь дзвонити. "Так, без проблем, якщо хочете відправити в Оренбург, то можете у нас купити партію техніки. Потрібно лише домовитися з компанією-перевізником, а таких вистачає, труднощів не буде", - після розмови мобільним телефоном каже продавчиня.

Продаж електротехніки на Алматинській барахолці Фото: Alexander Korolev/DW

На барахолці ми згодом знайшли й службу доставки. Один кубічний метр коштує 40 тисяч тенге (майже 80 євро), вантажі возять до Москви двічі на тиждень, розвантажують в районі "Білої дачі", на півдні російської столиці. У зворотний бік доставка з невідомої причини непопулярна.

Компанія Bosch не постачає свою техніку в Росію, а виробництво на заводі в Санкт-Петербурзі було зупинено в березні 2022 року. За коментарем ми спочатку звернулися до дистриб'ютора продукції німецької компанії в Алмати. Під час телефонної розмови з однією з працівниць фірми нам відмовилися коментувати ситуацію, що техніку Bosch приватним порядком спокійно можна відправити з Казахстану в Росію, хоча у РФ офіційно вона не поставляється. З нами пообіцяли зв'язатися, але через кілька днів працівник компанії репортерові DW так і не передзвонив. Deutsche Welle тим часом з'ясувала, що прибуток дистриб'ютора у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну і були введені санкції, подвоївся.

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З офіційним запитом DW звернулася і в компанію Bosch (BSH Hausgeräte GmbH) в Німеччині. Нас цікавило, як німецька компанія ставиться до паралельного імпорту своєї продукції з Казахстану в Росію. DW отримала наступну відповідь: "Паралельний імпорт, як правило, здійснюється без відома виробника і з країн, які не запроваджували санкцій проти Росії. Ми не маємо перевіреної інформації про те, чи надходить продукція в країну паралельним імпортом і в якому обсязі, та й на російському ринку це неможливо виявити".

Перевізники в Алмати Фото: Alexander Korolev/DW

Паралельний імпорт з Казахстану

Паралельний імпорт Росія дозволила в березні 2022 року. Тоді ж був складений перелік товарів, дозволених для ввезення. У ньому опинилися гаджети, побутова техніка, одяг, паливо й автомобілі. Згідно з офіційною статистикою, торік обсяг паралельного імпорту в Росію перевищив 20 мільярдів доларів. Якщо ж говорити про Казахстан, то 2022 року казахстанський експорт до Росії зріс майже на два мільярди доларів і досяг позначки майже дев'ять мільярдів.

"Сірим експортом в Казахстані займаються як приватники, так і середні й навіть великі компанії. Тільки за офіційними даними, обсяг тіньової економіки в Казахстані становить приблизно 15 відсотків. Однак в реальності він може бути вдвічі більшим", - пояснює Арман Бейсембаєв, фінансовий аналітик міжнародної брокерської компанії Tickmill. "У чому проблема? Це неможливо контролювати. Тому що це не потрапляє у звітність, це не потрапляє під нагляд, і ти насправді точно не знаєш, скільки саме, хто саме, як саме, і що саме там відбувається. Тобто це така чорна діра, де взагалі незрозуміло, що відбувається. Адже, великою мірою, наші податкові служби навіть не знають, скільки в реальності вони можуть там умовно з тієї ж самої барахолки зібрати податків", - пояснює він.

Арман Бейсембаєв Фото: Alexander Korolev/DW

Тим часом країни Заходу намагаються чинити тиск на Казахстан. У азійській країні з 1 квітня діє онлайн-система моніторингу за ввезенням і вивезенням товарів закордонного виробництва. Крім того, наприкінці вересня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв публічно відреагував на занепокоєння влади ФРН стосовно того, що через Казахстан в Росію можуть надходити товари, які допомагають Кремлю у війні проти України. Він запевнив, що Казахстан "буде дотримуватися санкційного режиму щодо Росії. І жодних побоювань німецької сторони щодо можливих дій, спрямованих на те, щоб обійти санкційний режим, мені здається, не повинно бути".

Відкритий кордон

Однак численні лазівки для паралельного імпорту в Росію залишаються. У РФ і Казахстану один з найпротяжніших у світі сухопутних кордонів - 7500 кілометрів. Місць для ввезення та вивезення задосить. "Річ у тому, що обидві країни входять до Митного союзу ЄАЕС, тож товари між двома країнами переміщуються відносно спокійно", - пояснює експерт Інституту інноваційної економіки Магбат Спанов.

Магбат Спанов Фото: Alexander Korolev/DW

"Ті мита, які сплачуються в загальну касу, вони діляться між нашими країнами. Казахстан зацікавлений, щоб через нас більше пішло для того, щоб більше отримувати. Те, що стосується, приміром, "сірих схем", то кордон відкритий, великою мірою. У нас немає митних пунктів на кордоні між Казахстаном і Росією. Якщо, наприклад, західні країни захочуть, нехай ставлять свої пункти, але це якщо наш уряд піде на такий крок", - посміхається Магбат Спанов і уточнює, що в цьому разі потрібно працювати не з казахстанськими органами, а з компаніями, які постачають свою продукцію.

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Тема торгівлі між Росією і Казахстаном постає регулярно. Так, пресслужба міністерства торгівлі та інтеграції Казахстану 19 жовтня оголосила заборону на продаж Росії 106 видів товарів через санкції. І майже відразу в Астані спростували цю заяву, повідомивши, що торгівля ведеться цілком згідно з положеннями Договору про Євразійський економічний союз.

До слова, експорт електроніки з Казахстану до Росії зріс у кілька разів. На Заході періодично погрожують Казахстану вторинними санкціями. Але, судячи з усього, сіра торгівля з Росією триватиме й далі. Принаймні, на алматинській барахолці на це розраховують.