СБУ: РФ обстрілює Україну балістикою з КНДР

СБУ задокументувала факти повітряних атак Росії на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного балістичного озброєння, виробленого в КНДР. Раніше це підтвердили в Офісі генпрокурора.

Служба безпеки України (СБУ) знайшла підтвердження, що війська РФ вже не раз застосовували північнокорейські балістичні ракети для ударів по Україні. Про це в четвер, 22 лютого, повідомила пресслужба СБУ .

Згідно з повідомленням, СБУ "задокументувала факти повітряних атак" РФ на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння, виробленого в Північній Кореї. Ідеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24 за західною кваліфікацією. - Ред.), які випускаються на території КНДР, уточнили в пресслужбі.

За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 таких північнокорейських засобів ураження. Загалом унаслідок ударів за допомогою північнокорейських ракет загинули щонайменше 24 людини, ще понад 100 цивільних отримали тяжкі поранення, підрахували в службі.

Ракетами з КНДР уже били по Запоріжжю, Києву, Харкову, Донеччині

Один із перших фактів застосування агресором балістики КНДР був зафіксований 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя, кажуть у СБУ. Наступний удар північнокорейськими ракетами війська РФ скоїли на початку січня цього року, коли постраждав багатоквартирний будинок у Києві. Тоді внаслідок атаки загинули четверо киян, ще понад 50 перебувають у важкому стані.

Від ударів північнокорейською балістикою потерпав і Харків, де фіксувалися влучення цих ракет у приватні оселі. Унаслідок ударів цими засобами ураження загинуло троє харків'ян, ще понад 60 отримали тяжкі поранення.

Згодом росіяни вдарили балістикою із КНДР по житлових будинках п'ятьох прифронтових селищ Донецької області, що призвело до загибелі 17 жителів, додали в службі.

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У СБУ наголосили, що всі виявлені факти документують у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Крім того, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії, наголосили в СБУ.

В прокуратурі нарахували 24 ракети з КНДР

Раніше факт використання ракет північнокорейського виробництва для обстрілів України підтвердив генеральний прокурор України Андрій Костін. За його підрахунками, з 30 грудня 2023 року по 7 лютого поточного року Росія застосувала щонайменше 24 такі ракети.

Тим часом британська дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) після вивчення 290 компонентів залишків ракети з КНДР виявила, що 75 відсотків були розроблені та продані компаніями, зареєстрованими в США, 16 відсотків були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, а 9 відсотків - в Азії.

Ці компоненти в основному включали навігаційну систему ракети, і належать 26 компаніям зі штаб-квартирами в США, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, Японії, Сінгапурі, Китаї та Тайвані. Британські дослідники не вказали назв конкретних компаній, оскільки немає доказів, що вони навмисно відправляли запчастини до КНДР.