Балістика з КНДР містить компоненти з Європи та США - CNN

Північнокорейська балістична ракета, якою у січні російські військові вдарили по Харкову, містила сотні компонентів, які виготовляють американські та європейські компанії. Як повідомляє американський телеканал CNN у вівторок, 20 лютого, про це йдеться у звіті британської дослідницької організації Conflict Armament Research (CAR).

CAR після вивчення 290 компонентів залишків ракети виявила, що 75 відсотків були розроблені та продані компаніями, зареєстрованими в США, 16 відсотків були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, а 9 відсотків - в Азії.

Ці компоненти в основному включали навігаційну систему ракети, і належать 26 компаніям зі штаб-квартирами в США, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, Японії, Сінгапурі, Китаї та Тайвані.

У звіті не згадуються назви конкретних компаній, оскільки немає доказів, що вони навмисно відправляли запчастини до Північної Кореї, натомість "компоненти, ймовірно, були перенаправлені кудись у величезний глобальний ланцюг поставок, коли компанії продали їх різним міжнародним дистриб'юторам". Зважаючи на це, британські дослідники вважають за краще працювати з компаніями, щоб спробувати вирішити проблему, а "не називати їх і ганьбити".

Минулого року дослідники CAR встановили, що 82 відсотки компонентів іранських ударних дронів Shahed, які Росія використовує проти України, були виготовлені американськими компаніями.

Росія застосовує північнокорейську балістику з грудня

За даними США, вперше Росія застосувала північнокорейську балістику під час удару по Україні 30 грудня 2023 року.

За даними Офісу генерального прокурора, станом на 16 лютого війська РФ уже застосували проти України 24 балістичні ракети з КНДР.

"Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення", - заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.