РФ випустила по Україні мінімум 24 ракети з КНДР - Костін

Генеральний прокурор України Андрій Костін озвучив приблизну статистику застосування військами РФ ракет виробництва Північної Кореї для ударів по Україні. Відповідну заяву Костін зробив у п'ятницю, 16 лютого, перед журналістами у Києві.

"Наразі щонайменше 24 балістичні ракети, ймовірно, вироблені в Північній Кореї, були використані під час російських ракетних атак на території України. Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення", - розповів генпрокурор Костін, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна" .

Атака 7 лютого - наймасовіший випадок застосування північнокорейських ракет проти України

За словами Костіна, наймасовішу ракетну атаку цим типом балістики було задокументовано 7 лютого 2024 року. "Атаковано було три міста: Київ (однією ракетою), Павлоград і Харків (двома ракетами по кожному місту). У всіх цих випадках влучання по можливих цілях не зафіксовано", - наголосив Костін.

Він додав, що удар, який заподіяв найбільше жертв серед цивільного населення, стався 2 січня 2024 року по Харкову - тоді внаслідок обстрілу центральної частини міста загинули троє людей і 64 дістали поранення.

Що вказує на те, що балістика саме з КНДР

Інформацію про походження ракет підтверджують висновки Центрального дослідницького інституту озброєння міністерства оборони України та Міжвідомчої робочої групи при Офісі генерального прокурора, яка детально проаналізувала місця влучання ракет та їх уламки, додав посадовець.

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"Ці ракети мають різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження. Також характер та обсяг руйнувань - розмір воронки, вражаюча дія - особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження", - зазначив генпрокурор.

Що відомо про бойову частину, радіус застосування й точність

Костін повідомив, що згідно з попереднім аналізом, такі ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кілограм у тротиловому еквіваленті. Можливе також застосування комбінованої бойової частини. Встановлена максимальна дальність пуску ракет - до 650 км.

"За попередніми даними, ударів було завдано з території Воронезької області в Росії", - уточнив генпрокурор.

Водночас щодо точності цих ракет є запитання. "Із 24 випущених ракет відомо про два порівняно точних влучання: НПЗ у Кременчуку і технічна територія аеродрому "Канатове" (розташована поблизу міста Кропивницького - Ред.). Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної - до кількох кілометрів і більше - або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові", - сказав Костін.

Україна інформувала ОБСЄ про застосування військами РФ балістики з КНДР

Напередодні заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ в Відні поінформувала про застосування Росією північнокорейських балістичних ракет KN-23 - також відомих як "Хвасон-11ГА" - під час обстрілу України 7 лютого, повідомляв "Укрінформ" .

Крім того, того ж дня низка українських ЗМІ з посиланням на військових експертів повідомила , що ймовірно, під час ракетного удару 15 лютого по Києву теж цілили північнокорейською балістикою, однак ракету було збито, а її бойова частина впала в лісі в Бучанському районі, спричинивши вирву-кратер з випаленою рослинність в окрузі в кілька десятків метрів.

Показово, що в оприлюдненому зранку 15 лютого підсумковому зведенні Повітряних силах ЗСУ на відміну від попередніх зведень, офіційно не виключали, що РФ могла застосувати під час удару 15 лютого 6 балістичних ракет типу "Іскандер-М" або його північнокорейський аналог KN-23. Пуски проводилися з Воронезької області РФ, уточнили в ПС ЗСУ.

Про неодноразові обстріли України балістикою з КНДР повідомляли США і в Нацполіції

Нагадаємо, 6 лютого заступник постійного представника Сполучених Штатів при ООН повідомив, що станом на той час війська РФ щонайменше дев’ять разів обстрілювали Україну північнокорейською балістикою.

7 лютого в Нацполіції визнали, що Харків було вкотре обстріляно балістичними ракетами з КНДР. А вже 8 лютого стало відомо про використання такого типу озброєнь під час обстрілу українського міста Селидове на Донеччині, про що так само повідомили правоохоронці .

9 лютого в Слідчому управлінні ГУ Нацполіції Харківщини повідомили в коментарі агенції "Укрінформ" , що українські слідчі вже навчилися ідентифікувати з зібраних уламків північнокорейські ракети. Вибухотехніки отримали методичні рекомендації й детальні фото та креслення таких ракет, описані особливості їх вибухів, вигляд частин ракети, внутрішня будова, казали в Нацполіції.