США: РФ 9 разів застосувала балістику з КНДР проти України

На засіданні Радбезу ООН Вашингтон закликав притягти до відповідальності Москву й Пхеньян за порушення попередніх резолюцій Радбезу, що забороняють торгівлю зброєю з Пхеньяном.

Заступник постійного представника Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Роберт Вуд звинуватив РФ у застосуванні проти України балістичних ракет, придбаних у Північної Кореї. Відповідну заяву американський дипломат зробив у ніч на середу, 7 лютого, під час засідання Ради Безпеки ООН.

"На сьогодні Росія щонайменше дев'ять разів запускала по Україні балістичні ракети, надані КНДР", - заявив Вуд, якого цитує сайт диппредставництва США при ООН, де опублікована стенограма виступу американського дипломата .

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні резолюцій Радбезу ООН щодо КНДР

Водночас Роберт Вуд звинуватив Росію в порушенні ухвалених раніше за її ж участю резолюцій Ради Безпеки ООН, що запроваджують цілковите ембарго на торгівлю зброєю й озброєннями з Пхеньяном, і закликав притягти РФ і КНДР до відповідальності за це.

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"Росію і КНДР потрібно притягнути до відповідальності за їхні дії, які підривають давні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН", - наголосив дипломат. "Ці незаконні постачання зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження (балістичних ракетних озброєнь. - Ред.), а також довіру до Ради Безпеки", - пояснив Вуд під час виступу на засіданні Радбезу.

"Навіть поки ми тут сидимо, Росія й надалі нехтує міжнародним правом, подвоюючи свої порушення ембарго ООН на постачання зброї до Корейської Народно-Демократичної Республіки", - дорікнув Роберт Вуд.

І Москва, і Пхеньян заперечують звинувачення США, пише Reuters.

У Москві сподіваються, що нинішній рік стане "проривним" і відносинах з КНДР

Тим часом посол РФ у КНДР Олександр Мацегора не виключив, що у нинішньому році може відбутися значне посилення двосторонніх відносин між Москвою і Пхеньяном. Відповідне припущення він зробив у інтерв'ю російському державному інформресурсу ТАСС, оприлюдненому 7 лютого.

"На мій погляд, такий рівень взаєморозуміння, який існує в наших відносинах з КНДР зараз, можна з повною підставою назвати безпрецедентним. (...) Не хочу забігати вперед, але думаю, що поточний рік за багатьма показниками стане проривним у російсько-корейських відносинах", - припустив Мацегора.

КНДР - союзник Росії у її війні проти України

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України Північна Корея та РФ значно зблизилися. Влітку 2023 року Пхеньян відвідав російський міністр оборони Сергій Шойгу, а восени - міністр закордонних справ Сергій Лавров. У вересні 2023 року в Росію прибув лідер КНДР Кім Чен Ин, де зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним. 14 січня в Москву приїхала міністерка закордонних справ КНДР. Готується візит Путіна до Пхеньяна.

Зближення відчувається не лише на рівні візитів, зустрічей і заяв. Практично одразу після візиту Кім Чен Ина в РФ на фронті стали з'являтися артилерійські боєприпаси та реактивні снаряди до систем залпового вогню з північнокорейським маркуванням.

У листопаді 2023 року західні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що Росія отримала з КНДР партію балістичних ракет, а на початку цього року в Білому дому заявили, що росіяни вперше застосували проти України північнокорейську балістику.

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Згодом на уламку ракети виявили північнокорейський ієрогліф і низку інших ознак, що вказують на походження цих ракет.