Путін у Кіма: торгівля зброєю з РФ пожвавить економіку КНДР

На тлі посилення напруженості на Корейському півострові російський правитель Володимир Путін 18 червня прибув до Північної Кореї для дводенної зустрічі з її лідером Кім Чен Ином. Це перший візит Путіна в країну за останні 24 роки, який, як вважають оглядачі, демонструє дедалі більшу залежність РФ і КНДР одне від одного. На зустрічі лідер Північної Кореї висловив "повну підтримку" політики Путіна. Кім Чен Ин також зазначив, що відносини Північної Кореї та Росії вступають у період "нового високого процвітання", цитує агентство Reuters у середу, 19 червня.

Очікується, що за результатами цього року Північна Корея, одна з найбільш ізольованих держав у світі, уперше після початку пандемії COVID-19 повернеться до економічного зростання, оскільки, як зазначають спостерігачі, постачання зброї для підтримки вторгнення Росії до України поповнить державну скарбницю КНДР.

За даними Національної розвідувальної служби (НРС) Південної Кореї, починаючи з серпня 2023 року Пхеньян здійснив 10 постачань зброї Москві, надіславши загалом приблизно мільйон снарядів. Низка експертів, посилаючись на американські супутникові знімки, стверджують, що КНДР також передала російським військовим балістичні ракети.

І Північна Корея, і Росія категорично відкидають звинувачення в таких поставках, вказуючи, що щодо цього немає жодних доказів.

Можлива секретна угода між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом РФ Володимиром Путіним, імовірно, значно сприятиме подальшому зростанню планової економіки КНДР, ВВП якої, за даними Центробанку Південної Кореї, 2022 року становив лише 22,6 мільярда євро.

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Продаж зброї РФ може компенсувати для КНДР наслідки COVID та санкцій

Північна Корея наглухо закрила свої кордони після появи перших же повідомлень про початок пандемії COVID-19 і тільки минулого літа почала поступово знову відкриватися світу. Така повна самоізоляція плюс практично тотальні міжнародні санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН у 2016-2017 роках проти Пхеньяна в зв'язку з його ядерною програмою, підірвали зростання економіки КНДР, що спостерігалося після обережних реформ у перші роки правління Кім Чен Ина.

Військовий парад у Пхеньяні, вересень 2018 року Фото: Ed Jones/AFP/AFP/Getty Images

За даними південнокорейського Центробанку, ВВП Північної Кореї 2020 року знизився на 4,5 відсотка. Ці два чинники - пандемія і санкції, що перекрили продаж Китаю вугілля, основного експортного товару КНДР, - погіршили й без того важкі умови життя у країні. Із 26 мільйонів її жителів 10,1 мільйона, за даними ООН за 2020 рік, страждають від відсутності продовольчої безпеки та гостро потребують допомоги.

"Останні п'ять років економіка Північної Кореї на спаді. Тому угода з Росією з продажу зброї допоможе повернутися до позитивного зростання приблизно на один відсоток у 2024 році", - повідомила в інтерв'ю DW Анвіта Басу, керівниця відділу суверенних ризиків у Європі компанії Fitch Solutions. При цьому Басу уточнила, що її прогноз є суто гіпотетичним, оскільки Пхеньян не оприлюднює даних про свою економіку - більшість із них надходить від південнокорейського Центробанку і торгових партнерів КНДР.

За оцінкою Пекіна, у 2023 році обсяг торгівлі Північної Кореї з Китаєм - її найбільшим партнером - відновився до допандемійного рівня, сягнувши 2,3 мільярда доларів США. У період з 2016-го по 2018 роки він різко скоротився після запровадження Радою Безпеки ООН санкцій щодо Пхеньяна. Назвавши можливу передачу боєприпасів Росії "мегаугодою" для КНДР, Басу зазначила, що вона була "актом відчаю" з боку Росії, яка опинилася в усе більшій міжнародній ізоляції після вторгнення в Україну.

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В опублікованій у жовтні минулого року доповіді британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), найстарішого у світі аналітичного центру у сфері оборони та безпеки, ідеться про те, що рішення Пхеньяна про постачання боєприпасів Росії "підкреслює серйозну загрозу, яку Північна Корея становить для міжнародної безпеки". Ця угода, вказується в документі, матиме "глибокі наслідки для війни в Україні та динаміки безпеки у Східній Азії".

Запуск північнокорейської крилатої ракети, розміщеної на підводному човні, 28 січня 2024 року Фото: KCNA via REUTERS

Оборонний сектор - мотор зростання економіки КНДР

Оборонний сектор - один із найбільших роботодавців у КНДР, у ньому зайнято близько двох мільйонів осіб, і він, поряд зі сільським господарством, робить значний внесок у північнокорейську економіку. Спочатку Пхеньян виробляв зброю і боєприпаси тільки для власної армії, але тепер у нього з'явилося кілька ключових зарубіжних покупців - переважно у країнах Азії та Африки на південь від Сахари. Більшість компонентів для виробництва зброї КНДР імпортує з інших країн, включно з Китаєм та Іраном, які перебувають під жорсткими санкціями Заходу.

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"Північна Корея вже давно хоче отримати дві речі: перша - легітимність як держави, якої вона не має, тому що Корейська війна (1950-53 років. - Ред.) юридично ще не закінчилася (діє лише угода про перемир'я, яку Південна Корея не підписала, а КНДР вийшла з неї в березні 2013 року. - Ред.). Друга - стійкий оборонний сектор і збройні сили, які здатні захистити її суверенітет", - пояснила Анвіта Басу з Fitch Solutions. І додала, що угода з Росією допомагає зміцнити і те, й інше.

Незважаючи на важливість оборонного сектору, Басу скептично ставиться до того, що пересічні північні корейці виграють від продажу зброї Росії. За її словами, протягом багатьох років КНДР значною мірою залежала від іноземної допомоги, щоб прогодувати своє населення, і багато людей у країні все ще страждають від недоїдання та інших проблем зі здоров'ям.

"Швидше за все, вони (пересічні громадяни. - Ред.) не отримають великої вигоди, оскільки Північна Корея залишається автократичною державою з високим рівнем корупції, - продовжує Басу. - Водночас додаткові доходи оборонного сектору покращать можливості Пхеньяну отримати зовнішнє фінансування - тож доступ до імпорту продовольства і технологій може стати простішим". Очікується, що КНДР отримає від продажу артилерійських снарядів Росії прибуток у розмірі щонайменше в один мільярд доларів, повідомило агентство Bloomberg, тоді як балістичні ракети, замовлені, за його даними, Москвою, зазвичай коштують кілька мільйонів доларів.

У зв'язку з цим Анвіта Басу задається питанням, якою є обсяг угоди у чистих грошах і чи не є вона частиною бартерної угоди, в рамках якої КНДР отримає сучасні російські озброєння та економічну допомогу.

Після десятиліть ізоляції Північна Корея залишається однією з найбідніших країн Азії Фото: Ed Jones/AFP/Getty Images

Глава відділу в Fitch Solutions також нагадала, що Північна Корея, як і Росія, відома своїми передовими можливостями у сфері кібератак, влада у Пхеньяні готує для цих цілей тисячі хакерів. "Тож це може стати ще однією сферою для спільної роботи сторін у майбутньому", - припустила Басу.