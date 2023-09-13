Путін, Кім і санкції: чи отримає Росія від КНДР зброю?

Чи буде використано зброю з Північної Кореї у війні Росії проти України? Після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина і президента РФ Володимира Путіна побоювання щодо цього залишаються.

Гучно анонсовані ще кілька тижнів тому спецслужбами США переговори лідерів Росії та Північної Кореї справді відбулися. Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрілися у вівторок, 13 вересня, на космодромі "Східний" і загалом розмовляли чотири години.

Світові ЗМІ обійшли кадри рукостискань двох політиків на тлі ракетно-космічного обладнання та піднятих келихів на прийомі з нагоди візиту Кіма, під час якого північнокорейський лідер побажав РФ та її армії "великої перемоги" й висловив підтримку "у боротьбі проти імперіалізму".

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Обмін думками на тлі санкцій РБ ООН

Господар Кремля в інтерв'ю телеканалу Росія -1 після закінчення переговорів сказав, що підбивати підсумки "поки що рано", пославшись на те, що програма візиту Кіма ще не вичерпана і лідер КНДР відвідає об'єкти в Росії - цивільні та військові.

Путін загалом позитивно оцінив переговори, зазначивши "добрий, дуже продуктивний" початок, і згадав "багато цікавих проєктів", зокрема - транспортні перевезення та співпрацю в сфері сільського господарства. Про підписані контракти на момент написання матеріалу не повідомлялося.

Для України та її західних партнерів головне питання в даному випадку - можливе постачання північнокорейських озброєнь російській армії. Підозри щодо цього зберігаються, доказів немає. Нагадаємо, що проти КНДР через її ядерну програму Рада Безпеки ООН неодноразово запроваджувала санкції, найжорсткіші - у серпні-вересні 2017 року. Ймовірно, на цьому тлі заяви офіційних осіб Росії не містили конкретики.

Кім Чен Ин і Володимир Путін перед початком переговорів 13 вересня 2023 року Фото: Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

Відповідаючи на запитання про "військово-технічну співпрацю" з Пхеньяном, Путін запевнив, що Москва "всіх цих обмежень дотримується", але додав, що "в рамках чинних правил" у двох країн "є можливості", які вони "обговорюють". Речник російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що "повний комплекс відносин" РФ і КНДР "має на увазі і діалог, і взаємодію у чутливих галузях, таких як військова взаємодія, обмін думками з найактуальніших питань у галузі безпеки".

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Що Північна Корея може дати Росії..

Більшість експертів переконані, що Росію можуть цікавити насамперед постачання з КНДР снарядів для артилерії. Війна в Україні йде інтенсивно, обидві сторони обстрілюють склади з боєприпасами. Можливості Києва розширюються - у нього є крилаті ракети великої дальності з Великобританії та Франції, обговорюються постачання такої зброї з Німеччини та США.

"Цілком правдоподібно, що Північна Корея має великі запаси боєприпасів, сумісних з артилерійськими системами, які використовують російські військові, - зазначив у коментарі для ЗМІ експерт Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI) Симон Веземан. - У них також є виробничі лінії та персонал для збільшення виробництва". Якщо Росія таки піде на закупівлю зброї у КНДР, це буде "однозначним порушенням міжнародного права" та резолюції РБ ООН 1874 від червня 2009 року, вважає Веземан.

Гаубиця на території окупованої РФ Луганської області, квітень 2022 року Фото: SNA/IMAGO

Те, що у КНДР вистачає снарядів, підтвердив у розмові з DW і Федір Тертицький, науковий співробітник університету Кунмін у Сеулі. "Щодо кількості все добре, у них (у Північної Кореї. - Ред.) дуже розвинена військова промисловість", - констатував він, додавши, що "артилерія - один із найважливіших структурних компонентів північнокорейської армії". Але до якості боєприпасів можуть бути питання, уточнив експерт. Якщо вона виявиться низькою, то Путін "обурюватиметься", припустив Тертицький. Деякі оглядачі не виключають, що КНДР може передати Росії не лише боєприпаси для артилерії, а й самі артилерійські системи, а також безпілотники.

Тертицький припустив, що все, що порушує міжнародні санкції щодо Пхеньяна, може бути оформлене так, "щоб це можна було заперечувати". Це стосується й використання робочої сили з КНДР для відновлення зруйнованих та окупованих Росією регіонів України - таку ідею раніше було озвучено в РФ. Тертицький не очікує, що Кремль безпосередньо ламатиме санкційний режим РБ ООН у цьому випадку, оскільки дорожить цим механізмом міжнародного права.

І Тертицький, і експерт SIPRI Веземан зазначають, що раніше була інформація про нібито отримання північнокорейської зброї ПВК "Вагнер", але публічного підтвердження її використання в Україні не було.

…і що отримати від Росії

Про те, що Росія, зі свого боку, може запропонувати КНДР, інформації також небагато. Яков Зінберг, професор токійського університету Кокусікан, згадав дипломатичний аспект. "Для КНДР ця зустріч також є дуже важливою на політичному рівні, оскільки підтримка Москви дає режиму в Пхеньяні більшу легітимність і може допомогти обходити санкції, як це робить Іран", - пояснив він у розмові з DW. І додав, що Кім Чен Ин також може порадіти, якщо Росія "переключиться з відносин з Південною Кореєю, що добре функціонують", на співпрацю з КНДР: "Для Кіма це дуже щасливий розворот".

Експерти вважають, що замість можливих постачань зброї КНДР попросить у РФ продовольство та паливо, але не тільки це. ЗМІ повідомляють про можливу співпрацю у створенні ракет, запуску супутників і будівництві підводних човнів.