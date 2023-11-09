США та Південна Корея засудили КНДР за поставки зброї в РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в Сеулі обговорили війну РФ проти України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив Північну Корею за передачу зброї на допомогу російському вторгненню в Україну. Відповідну заяву він зробив після зустрічей з високопосадовцями Південної Кореї, передає AFP.

Блінкен перебуває в Сеулі після зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Японії, яка відбувалася напередодні. У четвер, 9 листопада, він зустрівся в Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і з радником з нацбезпеки Південної Кореї Чо Тхе-йоном, подякувавши йому за "відданість Південної Кореї наданню допомоги Україні".

"Вони обговорили провокаційні дії КНДР на Корейському півострові та рішуче засудили надання Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) військового обладнання та боєприпасів Російській Федерації для використання у війні проти України", - йдеться у повідомленні Держдепу США за підсумками зустрічі.

Південна Корея є великим експортером зброї, але давня політика забороняє їй відправляти зброю в зони активних конфліктів. Однак, на думку аналітиків, опитаних AFP, очікується, що вона зіткнеться з тиском США, щоб переглянути цю позицію.

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Зупинки американського дипломата Блінкена в Азії відбуваються після насиченого турне Близьким Сходом для обговорення війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Загрозлива співпраця КНДР та РФ

Союзні Росія і Північна Корея перебувають під міжнародними санкціями: перша - за вторгнення в Україну, а Пхеньян - за ядерну зброю і ракетні програми. Розширення їхньої військової співпраці стало джерелом занепокоєння для України та її союзників, особливо після саміту північнокорейського лідера Кім Чен Ина з російським президентом Володимиром Путіним у вересні.

США, Південна Корея і Японія протягом останніх тижнів неодноразово критикували Пхеньян за допомогу Росії в її військовій кампанії в Україні, а Сеул заявив, що Північна Корея надіслала мільйон артилерійських снарядів.

Південна Корея заявляла, що Пхеньян надає зброю в обмін на російські космічні технології, щоб вивести на орбіту військовий супутник-шпигун. Водночас Кремль заявляє, що немає "жодних доказів" постачання північнокорейської зброї до РФ.

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