Держсекретар США закликає Ізраїль не окуповувати Газу

Блінкен каже, що Ізраїль не повинен "повторно окуповувати" Газу. У Ізраїлі заперечують можливіть окупації, але хочуть зберегти там свою присутність.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 8 листопада, закликав Ізраїль не окуповувати Газу. Виступаючи перед журналістами після переговорів міністрів закордонних справ G7 в Японії, Блінкен заявив, що не повинно бути "ніякої повторної окупації Гази після завершення конфлікту", передає AFP.

Водночас про те, що післявоєнний план Ізраїлю не передбачає "постійну окупацію" Гази, заявляв напередодні старший радник ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марк Регев в інтерв'ю CNN.

Ізраїль хоче зберегти присутність у Газі на "невизначений період"

Відповідаючи на запитання про коментарі Нетаньяху про те, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в Газі протягом "невизначеного періоду" після закінчення війни, Регев сказав: "Ми повинні розрізняти безпекову присутність і політичний контроль".

"Потрібна буде присутність ізраїльських сил безпеки, але це не означає, що Ізраїль знову окупує Газу, це не означає, що Ізраїль прийде туди керувати жителями Гази" , - сказав він.

"Навпаки, ми зацікавлені у створенні нових рамок, де жителі Гази зможуть самостійно управляти, де може бути міжнародна підтримка для відновлення Гази. Сподіваюся, ми зможемо залучити країни, в тому числі арабські країни, для відновлення демілітаризованої Гази після ХАМАСу", - пояснив Регев.

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Ізраїль повністю вивів свої війська із Сектора Гази, що знаходився під його контролем з кінця 60-х років, у 2005 році. За рік до влади тут прийшли радикальні ісламісти з ХАМАСу, які перемогли на виборах.

Напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня

Нова ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу в історії сучасної ізраїльської держави розправу над мирним населенням. Її жертвами стали 1400 людей. Бойовики також захопили майже 250 заручників.

Ізраїль у відповідь на дії ХАМАСу завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, а також проводить наземну військову операцію. Через місяць після нападу ХАМАСу ізраїльська армія дійшла до центру міста Газа, заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

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За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Газа загинуло понад 10 тисяч осіб, зокрема багато тисяч дітей та жінок. Оскільки Газа майже цілком залишається заблокованою, дані, що надходять звідти, неможливо перевірити.