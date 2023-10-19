Лавров рекомендує росіянам відпочивати у Північній Кореї

Голова МЗС РФ зустрівся з Кім Чен Ином і заявив, що йому "підтвердили принципову підтримку дій Росії" в Україні.

За підсумками свого візиту до Північної Кореї міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що міг би рекомендувати російським туристам відпочивати там. Про це у четвер, 19 жовтня, повідомило міністерство закордонних справ (МЗС) РФ.

Візит Лаврова до Північної Кореї тривав два дні. За офіційною версією, він був присвячений "75-річчю встановлення дипломатичних відносин" між країнами. Втім, його поїздка у Пхеньян була анонсована одразу після відвідин Росії північнокорейським диктатором Кім Чен Ином минулого місяця. Тоді у Пхеньян запросили президента РФ Володимира Путіна.

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Північна Корея підтримує війну РФ проти України

За підсумками зустрічі з вищим керівництвом Північної Кореї, включно з Кім Чен Ином, Лавров заявив, що "нам підтвердили принципову підтримку дій РФ" щодо України, означивши вторгнення РФ, як "відбиття агресії" Заходу.

Лавров не коментував інформацію США щодо передачі Північною Кореєю Росії тисячі контейнерів з озброєннями і боєприпасами для війни проти України чи будь-які інші плани посилювати військову співпрацю.

Він лише зазначив, що наступного місяця міжурядова комісія з "торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва" розгляне "всі напрямки, які в принциповому плані обговорювали наші керівники на космодромі "Восточный". Серед конкретних галузей він назвав геологорозвідку, постачання енергоносіїв та "інших товарів, необхідних нашим друзям".

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Лавров звинуватив США, Японію і Південну Корею в ескалації

Під час візиту Лавров висловив "серйозне занепокоєння збільшенням військової активності США, Японії та Південної Кореї", звинувативши Вашингтон у "перенесенні в регіон елементів своєї стратегічної інфраструктури, включаючи ядерні аспекти". Про які саме "ядерні аспекти йдеться", він не уточнив, але заявив, що Росія, Північна Корея та Китай протиставляють цьому "курс на забезпечення деескалації", не уточнивши, як це корелюється з активізацією ядерних погроз з боку Північної Кореї.

На його думку, в контексті зростання напруги на Корейському півострові "південнокорейські колеги замість того, щоб бити на сполох з цього приводу, повинні були б зайняти іншу позицію, у тому числі з питань відновлення переговорів про мир і безпеку в Північно-Східній Азії".

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