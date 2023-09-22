Зеленський: Путін принижується, розважаючи Кім Чен Ина

Путін мав довгий список цілей на знищення і прагнув диктувати світові свої умови, а тепер виказує слабкість, розважаючи делегацію Північної Кореї та шукаючи прихильності Ірану, заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін демонструє свою слабкість, шукаючи підтримки Північної Кореї та Ірану. Про це він сказав, виступаючи під час візиту до Вашингтона перед американськими посадовцями, представниками бізнесу та громадськості в Національному архіві США ввечері 21 вересня.

"Путінський список країн на знищення був довгим. Ще зовсім недавно. Якби Україна впала, половина Європи була би під загрозою потрапляння у сферу впливу Москви. Але американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють. На сто відсотків. До останнього цента", - сказав Зеленський.

Він продовжив, що саме завдяки цим інвестиціям "Путін нині має інший список цілей": "Замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, Путін змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію з Пхеньяна, та намагаючись знайти прихильність Тегерана. Це демонструє його очевидну слабкість".

Прийом Кім Чен Ина

Днями північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на кілька днів приїздив у Росію своїм бронепоїздом. Путін зустрівся з ним на космодромі заявивши, що Кім виявляє великий інтерес до російської ракетної техніки. Згодом Кім з'їздив на підсанкційний завод, що виробляє військові винищувачі типу "Су".

Публічно обидва нічого не говорили про поставки північнокорейської зброї Росії. На публіку Кім лише виголосив тост за здоров'я Путіна та перемоги Росії, зокрема у війні проти України.

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Шойгу знову в Ірані

Днями міністр оборони РФ Сергій Шойгу вкотре приїхав до Ірану, де його зводили на виставку зброї.

Ще в липні минулого року Росія почала закуповувати іранські ударні безпілотники Shahed, які досі активно використовує проти України. А цього літа стало відомо, що РФ уже застосовує власні дрони, створені на основі іранських.

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