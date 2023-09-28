КНДР закріпила у конституції нарощування ядерних сил

Парламент КНДР схвалив поправку до конституції, яка закріплює в ній політику нарощування ядерних сил. Очільник КНДР Кім Чен Ин наголосив на необхідності збільшити виробництво ядерної зброї.

Парламент Північної Кореї - Верховні народні збори КНДР - одноголосно схвалив поправку до конституції країни, яка закріплює у ній політику нарощування ядерних сил. Про це увечері середи, 27 вересня, повідомило агентство Reuters з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Ухвалені зміни передбачають, що Північна Корея "розробляє ядерну зброю високого рівня для забезпечення" свого "права на існування" та для "стримування війни", заявило державне інформаційне агентство КНДР KCNA.

Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво ядерної зброї

"Політика КНДР з нарощування ядерної зброї стала незворотною як основний закон держави, який нікому не дозволено жодним чином порушувати", - заявив лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, звертаючись до парламенту. Він наголосив на необхідності "збільшення виробництва ядерної зброї та диверсифікації засобів завдання ядерного удару та розгортання їх у різних службах" і назвав військові навчанням США та розгортання американських стратегічних засобів у регіоні дуже небезпечними провокаціями.

Поправка до конституції була ухвалена через рік після того, як Північна Корея офіційно закріпила в законі право використовувати превентивні ядерні удари, щоб захистити себе, нагадує агенція.

Окрім того, Кім Чен Чен Ин закликав офіційних осіб продовжувати сприяти солідарності з націями, які виступають проти Сполучених Штатів, і засудив тристоронню співпрацю між США, Південною Кореєю та Японією, назвавши її "азіатською версією НАТО".

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Напередодні стало відомо, що Північна Корея вислала з країни військовослужбовця США, 23-річного рядового Тревіса Кінга після того як завершила розслідування щодо нього. Як написали північнокорейські державні ЗМІ, американський солдат зізнався, що незаконно проникнув до країни, оскільки начебто "розчарувався у нерівноправному американському суспільстві".

Американські посадовці повідомили, що військового вже передали представникам США на території Китаю, пише Associated Press. Міністерство оборони США 18 липня повідомило, що американський військовий, який базувався у Південній Кореї, навмисне перетнув демаркаційну лінію з Північною Кореєю. Його мотиви були невідомі.

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