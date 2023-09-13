Кім Чен Ин випив за Путіна, війну і боротьбу з імперіалізмом

Під час візиту в Росію північнокорейський диктатор виголосив тост за здоров'я Путіна та висловив "впевненість", що РФ переможе у війні проти України й разом із КНДР "боротиметься з імперіалізмом".

Зустріч президента РФ Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на російському далекосхідному космодромі "Восточный" в середу, 13 вересня, тривала понад чотири години.

Путін прилетів на неї з Владивостока, де брав участь у Східному економічному форумі. Кім приїхав туди на власному броньованому потязі.

Путін провів Кіму екскурсію космодромом

Вона розпочалася з екскурсії монтажно-випробувальним корпусом космодрому, де триває складання ракети "Ангара", запуск якої на навколоземну орбіту запланований цього року.

Путін заявив, що Кім виявляє великий інтерес до російської ракетної техніки. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що обговорювалась можливість відправити в космос північнокорейського астронавта.

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Про постачання ракет Путін і Кім відкрито не говорили

Путін анонсував раніше, що говоритиме з Кімом про військово-технічну співпрацю.

Водночас перед камерами вони нічого не говорили про ймовірні поставки північнокорейських ракет і боєприпасів для війни Росії проти України.

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"Разом у боротьбі проти імперіалізму"

Перед переговорами тет-а-тет північнокорейський диктатор сказав: "Я сподіваюсь, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму та будівництві суверенної держави".

Перемовини між Кімом і Путіним тривали близько двох годин. Спочатку в них брали участь делегації країн, згодом обговорення продовжилося сам-на-сам.

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Кім виголосив тост за здоров'я Путіна та перемогу в "СВО"

На офіційному прийомі після переговорів Кім підняв тост за здоров'я Путіна та "нові перемоги Великої Росії": "Глибоко переконаний, що геройська російська армія і народ блискуче успадкують традицію перемоги, впевнено продемонструють безцінні гідності та честь на фронтах СВО (спеціальною військовою операцією російська пропагандистська машина називає війну РФ проти України. - Ред.)".

Після зустрічі з Путіним Кім полетить до російського Комсомольська-на-Амурі, де відвідає заводи з виробництва авіаційної техніки, а також Владивосток.

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