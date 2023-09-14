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Путін і Кім обмінялись дарунками: зброя і рукавиця з космосу

Степан Смишляєв
14 вересня 2023 р.

Лідери Росії та Північної Кореї подарували один одному на зустрічі карабіни виробництва свої країн. Після візиту Кім Чен Ина до РФ на Володимира Путіна чекають у Пхеньяні.

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Кім Чен Ин (Північна Корея, КНДР) і Володимир Путін (Росія, РФ).
Під час зустрічі на Далекому Сході Кім Чен Ин і Володимир Путін обмінялися подарунками.Фото: Mikhail Metzel/Russian President Press Office/dpa/picture alliance

Під час зустрічі на Далекому Сході президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин подарували один одному карабіни, повідомила в четвер, 14 вересня, агенція AFP.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Путін подарував Кіму карабін російського виробництва "найвищої якості", а натомість отримав таку ж зброю північнокорейського виробництва.

Також президент РФ подарував Кіму "рукавицю від скафандра, який кілька разів бував у космосі".

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Путіна чекають у Північній Кореї

Путін "з вдячністю прийняв запрошення Кіма" відвідати Пхеньян, повідомило північнокорейське державне телебачення.

За словами Пєскова, спочатку Москва "швидко підготує" візит міністра закордонних справ Сергія Лаврова на жовтень, а після - можна буде організувати візит Путіна. 

Наразі Путін один раз був у Північній Кореї з офіційним візитом - він відвідав Пхеньян у липні 2000 року, за кілька місяців після першого обрання президентом, щоб зустрітися з батьком нинішнього північнокорейського диктатора Кім Чен Іром.

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