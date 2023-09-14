Путін і Кім обмінялись дарунками: зброя і рукавиця з космосу

Лідери Росії та Північної Кореї подарували один одному на зустрічі карабіни виробництва свої країн. Після візиту Кім Чен Ина до РФ на Володимира Путіна чекають у Пхеньяні.

Під час зустрічі на Далекому Сході президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин подарували один одному карабіни, повідомила в четвер, 14 вересня, агенція AFP.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Путін подарував Кіму карабін російського виробництва "найвищої якості", а натомість отримав таку ж зброю північнокорейського виробництва.

Також президент РФ подарував Кіму "рукавицю від скафандра, який кілька разів бував у космосі".

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Путіна чекають у Північній Кореї

Путін "з вдячністю прийняв запрошення Кіма" відвідати Пхеньян, повідомило північнокорейське державне телебачення.

За словами Пєскова, спочатку Москва "швидко підготує" візит міністра закордонних справ Сергія Лаврова на жовтень, а після - можна буде організувати візит Путіна.

Наразі Путін один раз був у Північній Кореї з офіційним візитом - він відвідав Пхеньян у липні 2000 року, за кілька місяців після першого обрання президентом, щоб зустрітися з батьком нинішнього північнокорейського диктатора Кім Чен Іром.

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