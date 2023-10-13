США: Пхеньян надав Росії 1000 контейнерів озброєнь

Північна Корея передала РФ тисячу контейнерів з військовим обладнанням і боєприпасами для використання у війні проти Україні, стверджують у Білому домі.

За останні тижні Північна Корея поставила в Росію понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для використання у війні проти Україні, заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі в п'ятницю, 13 жовтня.

"Ми засуджуємо (Північну Корею. - Ред.) за надання Росії цього військового обладнання... для нападу на українські міста, вбивства українських мирних жителів і продовження незаконної війни", - цитує Кірбі агенція dpa.

В обмін Пхеньян, як вважають у США, хоче отримати від Москви складні технології для озброєнь, щоб розширити свою ядерну програму. Також, за словами Кірбі, Північна Корея хоче отримати винищувачі, ракети "земля-повітря", бронетехніку та інші передові технології, пише Reuters.

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Речник продемонстрував низку супутникових знімків, які, за його словами, вказують на те, що вантаж зі складу боєприпасів у Північній Кореї був завантажений на корабель під російським прапором, а потім доставлений залізницею на склад поблизу південно-західного кордону РФ.

"Це розширення військового партнерства між Північною Корєю та Росією, включаючи будь-які передачі технологій з Росії до Північної Кореї, підриває регіональну стабільність та глобальний режим нерозповсюдження", - наголосив Кірбі.

Він додав, що США продовжуватимуть застосовувати санкції, викривати ймовірні угоди з передачею озброєнь та доводити в Організації Об'єднаних Націй, що ці дії порушують резолюції Ради безпеки ООН.

"Ми не дозволимо Північній Кореї таємно допомагати військовій машині Росії. І світ повинен знати про підтримку, яку Росія знову може надати Північній Кореї у відповідь", - наголосив Кірбі.

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