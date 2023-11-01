Сеул: Північна Корея передала РФ понад мільйон артснарядів

Росія отримала від Пхеньяна понад мільйон артилерійських снарядів для застосування у війні проти України, підрахували південнокорейські розвідники. Раніше ЗМІ не виключали, що з КНДР до РФ постачаються й артсистеми.

Північна Корея передала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для подальшого їх застосування у війні проти Україні. Такі дані представила розвідслужба Південної Кореї під час проведеного в середу, 1 листопада, закритого засідання з членами парламенту у Сеулі, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на заяву депутата Ю Санг-Бама, який є членом парламентського комітету з питань розвідки.

Читайте також: США, Японія та Південна Корея занепокоєні посиленням співпраці РФ та КНДР

Як пише видання, під час закритого засідання південнокорейська Національна служба розвідки поінформувала, що з серпня з КНДР до РФ було відправлено близько 10 партій з озброєнням і боєприпасами.

Читайте також: РФ застосовує в Україні боєприпаси з КНДР

Крім того, південнокорейські розвідники розповіли законодавцям у Сеулі, що на додачу до озброєнь Пхеньян також відправив до Росії радників з застосування боєприпасів. Загалом, переданого КНДР обсягу боєприпасів має вистачити військам РФ приблизно на два місяці війни, підрахували південнокорейські розвідники, дані яких переповів журналістам депутат Ю Санг-Бам.

Величезні арсенали Кім Чен Ина можуть послабити російський "снарядний голод"

Нині КНДР має одні з найбільших у світі запасів артилерійських снарядів і ракет, що сумісні з радянськими та російськими артсистемами, які Росія застосовує у своїй агресивній війні проти України, пише Bloomberg.

Крім того, на продажі боєприпасів РФ північнокорейське керівництво може заробити сотні мільйонів, а то й мільярди доларів, яких ослаблена санкціями економіка КНДР украй потребує, зазначає видання.

Читайте також: Путін, Кім і санкції: чи отримає Росія від КНДР зброю?

Раніше про передачу Пхеньяном боєприпасів Москві не раз повідомляли в Вашингтоні. Тоді обсяги переданих КНДР озброєнь у США оцінили в тисячу контейнерів.

Читайте також: Чим Захід може відповісти на альянс Росії і Північної Кореї?

Нагадаємо, останнім часом так звані російські "воєнкори" повідомляли про дедалі гостріший брак боєприпасів на різних ділянках фронту, який вони описують терміном "снарядний голод". Днями російські мілітаристи стали повідомляти про надходження на фронт снарядів північнокорейського виробництва, що згодом підтвердили й незалежні аналітики.

Ці повідомлення практично збіглися в часі з посиленням російського наступу на Авдіївку.

Нещодавно оглядачі німецького видання BILD повідомили в одному зі своїх відеосюжетів про ймовірне перевезення північнокорейських артустановок російською залізницею.

Останнім часом Москва й Пхеньян взяли курс на пожвавлення й поглиблення відносин. Цьогоріч Пхеньян уже відвідали міністр оборони РФ Сергій Шойгу і очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Крім того, з держвізитом у Росії побував північнокорейський лідер Кім Чен Ин.