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Вашингтон, Токіо та Сеул занепокоєні співпрацею РФ та КНДР

Анастасія Шепелева
14 вересня 2023 р.

Японія застерегла Росію від порушення резолюцій ООН щодо угод з Північною Кореєю, а держсекретар США заявив, що залежність Москви від КНДР свідчить про її жахливе становище у війні проти України.

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Кім та Путін
Кім та ПутінФото: Mikhail Metzel/Russian President Press Office/dpa/picture alliance

Сполучені Штати Америки в середу, 13 вересня, висловили занепокоєння з приводу посилення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю після зустрічі Володимира Путіна та Кім Чен Ина.

За словами речника Державного департаменту Метью Міллера, Вашингтон стурбований обіцянкою Путіна щодо співпраці у галузі супутників, які Пхеньян використовує для розробки балістичних ракет. Це є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, зауважив Міллер та додав, що у  разі необхідності США "без вагань" запровадять санкції. 

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Блінкен: Залежність РФ від КНДР свідчить про відчай 

Водночас Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю подкасту Pod Save the World заявив, що залежність Росії від Північної Кореї та Ірану свідчить про її жахливе становище у війні проти України. "Це щось на кшталт барної сцени "Зоряних війн" з країнами. Я думаю, це говорить про відчай Росії", - сказав Блінкен.

Токіо застерігає від порушень резолюцій ООН

Між тим, новопризначена міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава застерегла Росію від порушення резолюцій ООН щодо угод з Північною Кореєю. За її словами, йдеться про заборону Ради Безпеки на всі матеріальні операції з Північною Кореєю, пов'язані з озброєнням. Крім того, вона наголосила на неприйнятності війни Росії проти України.

"Японія закликала треті сторони не надавати підтримку російським військам. Ми із занепокоєнням спостерігаємо за відповідною діяльністю", - зауважила Камікава. За її словами, разом з Вашингтоном, Сеулом та іншими країнами Японія продовжить збирати, аналізувати інформацію і працювати для забезпечення повного дотримання відповідних резолюцій ООН.

Посиленням військової співпраці між Москвою та Пхеньяном стурбована також Південна Корея. "Ми є свідками зближення відносин між Росією і Північною Кореєю. Новини про можливість військового співробітництва між двома країнами викликають тривогу", - цитує прем'єр-міністра країни Хана Док Су агентство "Ренхап".

Росія Вашингтону: Не вчіть нас, як жити

У Росії вже розкритикували реакцію США на результати переговорів Путіна та Кіма. "США не мають права вчити нас, як нам жити", - заявив посол РФ в США Анатолій Антонов. Він зазначив, що в умовах "тисяч існуючих" санкційних обмежень у Вашингтоні навряд чи знайдуть ще щось, що могло б зашкодити російським інтересам.

Лідери Росії та КНДР 13 вересня провели зустріч на російському далекосхідному космодромі "Восточный", яка тривала понад чотири години. У переговорах брали участь делегації сторін, але деякий час Путін та Кім спілкувалися сам-на-сам. За словами Путіна, Кім виявляє великий інтерес до російської ракетної техніки. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що обговорювалась можливість відправити в космос північнокорейського астронавта.

Путін прийняв запрошення Кіма на візит у КНДР

Хоча раніше у Москві анонсували, що на порядку денному зустрічі буде військово-технічна співпраця, перед камерами лідери нічого не сказали про ймовірні поставки північнокорейських ракет і боєприпасів для війни Росії проти України.

На офіційному прийомі після переговорів Кім підняв тост за здоров'я Путіна та "нові перемоги Великої Росії", а також запросив його відвідати КНДР у зручний для нього час. За даними держаних ЗМІ КНДР, російський лідер прийняв запрошення.

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