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ПолітикаСполучені Штати Америки

Білий дім: РФ веде переговори з КНДР щодо постачання зброї

Роман Губа
30 серпня 2023 р.

У США вважають, що Росія продовжує співпрацю з Північною Кореєю та отримує від неї зброю для війни в Україні.

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Кім Чен Ин
Кім Чен ИнФото: KCNA/AP Photo/picture alliance

У Вашингтоні вважають, що Росія таємно веде активні переговори з Північною Кореєю щодо придбання боєприпасів для протистояння в Україні, пише AFP.

 "Переговори щодо озброєнь між Росією та КНДР активно просуваються", - заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі у середу, 30 серпня. Також, за його словами, головною темою було постачання для артилерійських боєприпасів для російської армії.

За інформацією Білого дому, нещодавно міністр оборони РФ Сергій Шойгу   Шойгу відвідував КНДР саме для отримання додаткових боєприпасів для війни.

"Після цього візиту президент (Володимир) Путін і лідер КНДР  Кім Чен Ин обмінялися листами, в яких пообіцяли збільшити двосторонню співпрацю", - сказав Кірбі журналістам.

Кірбі також зазначив, що попри заперечення, КНДР минулого року постачала снаряди для ПВК "Вагнер".

США запровадили санкції щодо трьох компаній за торгівлю зброєю між РФ і КНДР

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США 16 серпня, запровадило санкції щодо трьох компаній, пов'язаних з мережею для обходу санкцій щодо РФ, яка намагалася здійснювати торгівлю зброєю між Північною Кореєю та Росією.

Як повідомили в міністерстві фінансів США, санкції запроваджено щодо компаній Verus, Defense Engineering та Versor. У повідомленні нагадують, що 30 березня 2023 року санкції запроваджені щодо бізнесмена, громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, який є президентом компанії Versor, засновником і власником компанії Verus, а також директором компанії Defense Engineering.

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КНДР підтримує Росію

У жовтні 2022 року Північна Корея першою серед світових держав підтримала анексію Росією окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. "Ми підтримуємо позицію уряду Росії щодо прийняття вищезгаданих регіонів до свого складу", - йшлося в заяві керівника департаменту міністерства закордонних справ КНДР у справах міжнародних організацій Чо Чхоль Су, яку опублікувало "Центральне телеграфне агентство Кореї".

Він повторив наратив російської пропаганди про те, що більшість учасників псевдореферендумів підтримали анексію. А запропоновану США резолюцію Ради Безпеки ООН, у якій засуджувалася анексія і яку було ветовано Росією, чиновник КНДР назвав "втручанням у внутрішні справи незалежних країн".

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