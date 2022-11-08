КНДР виготовляє форму для військових РФ в Україні - ЗМІ

Виготовлення військової форми для РФ порушує резолюцію Ради безпеки ООН 2017 року, яка повністю забороняє експорт текстилю з Північної Кореї.

Швейні фабрики Північної Кореї виготовляють велику кількість військової зимової форми для російських солдатів, які беруть участь у війні проти Україні, повідомило у понеділок, 7 листопада Radio Free Asiа (RFA) з посиланням на джерела в КНДР.

Виробництвом займаються щонайменше три фабрики в Пхеньяні та підприємства в інших частинах країни. На кожній з пхеньянських фабрик працює від 500 до 1000 швейних працівників. Вони шиють великі обсяги як самої форми, так і нижньої білизни і взуття для солдатів, використовуючи російську сировину, йдеться у повідомленні. "Експортна швейна фабрика в районі Моранбон у Пхеньяні(...) виробляє російську військову форму вже близько місяця", - стверджує співрозмовник видання.

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РФ і КНДР налагоджують маршрути

Як стверджується, готова уніформа відправлятиметься ​​в Росію вантажним поїздом за маршрутом "Туманган-Хасан". Залізничні вантажні перевезення за цим маршрутом відновлено 2 листопада після перерви на два роки та вісім місяців через пандемію COVID-19.

До відновлення вантажних залізничних перевезень, сировину для уніформи доводилося транспортувати морем. "Торгові представники Північної Кореї в Росії відправили матеріали в порт "Расон" з російського порту. Потім сировина відправляється в Пхеньян і Пхьонсон вантажним потягом", - розповів співрозмовник видання.

Однак з поновленням вантажних перевезень логістика скоротиться: прикордонне місто Туманган знаходиться на відстані близько 50 кілометрів від Расону. А в цьому місті, де з 1990-х діє одна з кількох спеціальних економічних зон, створених для сприяння іноземним інвестицій, є багато експортних швейних фабрик. За твердженнями джерел, вони також виготовлятимуть форму і чоботи для російських військових.

"Оскільки... сполучення вантажних поїздів між Північною Кореєю та Росією відновилося 2 листопада, не тільки готова уніформа прямуватиме до Росії, таким чином буде надходити й сировина для нової уніформи", - кажуть джерела.

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КНДР потрібна валюта

До пандемії COVID-19 швейні фабрики в Пхеньяні заробляли іноземну валюту на експорті одягу компаніям у Китаї та Східній Європі. Цей дохід йшов на фінансування уряду через секретні структури в КНДР, які займаються залученням іноземної валюти, почасту, нелегально, пише видання. "Поки триває війна між Україною та Росією, посилюється пропаганда дружби між Росією та Північною Кореєю. Завдяки цим новим замовленням на військову форму для російських солдатів в Україні деякі швейні фабрики в Пхеньяні знову заробляють валюту", - кажуть джерела RFA.

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Порушення санкцій ООН

4 жовтня посольство Росії в Північній Кореї заявило, що Москва зацікавлена в імпорті одягу та взуття з КДНР, однак "всі подібні проєкти повинні реалізовуватися у суворій відповідності до резолюцій РБ ООН (Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй - Ред.), які забороняють імпорт із КНДР деяких товарів".

Водночас резолюція Ради Безпеки ООН 2375, ухвалена у вересні 2017 року, забороняє весь експорт текстилю з Північної Кореї. У цій резолюції вказано, що КНДР заборонено "прямі чи непрямі постачання, продаж або передача з її території або її громадянами або з використанням морських або повітряних суден під її прапором текстильних виробів". Окремі виключення можуть бути впроваджені за згоди комітету Ради безпеки ООН, який контролює виконання санкцій.

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