Північна Корея відхрещується від поставок озброєнь до Росії

Пхеньян запевнив, що ніколи не торгував зброєю з Москвою, а відповідні закиди США у свій бік назвав "наклепом".

Північна Корея заявила що ніколи не постачала Росії зброю і не планує цього робити. Таку заяву північнокорейського керівництва поширили у вівторок, 8 листопада, державні ЗМІ КНДР у відповідь на твердження Сполучених Штатів Америки, що Північна Корея, схоже, постачає Росії артилерійські снаряди для ведення війни в Україні.

У міністерстві оборони Північної Кореї назвали ці звинувачення "наклепом". "Ми розцінюємо такі кроки США як частину їхньої ворожої спроби заплямувати імідж КНДР на міжнародній арені, посилаючись на незаконну "санкційну резолюцію" (Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. - Ред.) проти КНДР", - йдеться в заяві речника міноборони, поширеній Центральним телеграфним агентством Кореї (ЦТАК). "Ще раз наголошуємо, що ніколи не мали "збройових угод" з Росією і не плануємо робити цього в майбутньому", - додав представник міноборони.

Читайте також: РФ зміцнює відносини із КНДР. Як це може вплинути на Україну?

США стверджують, що КНДР маскує свої поставки озброєнь до РФ

Минулого тижня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі звинуватив Північну Корею у таємному постачанні "значної кількості" боєприпасів до Росії. За його словами, КНДР намагається приховати маршрут поставок, створюючи видимість того, що ці боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки. У Вашингтоні запевняють, що Північна Корея таємно передає Росії ракети до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), а також снаряди до артилерійських систем.

В експертних колах так само вважають, що можливі поставки боєприпасів з КНДР до Росії вкрай вигідні останній, оскільки більшість північнокорейських РСЗВ і артсистем, особливо старіших моделей, є копіями радянських зразків, тож є абсолютно сумісними з наявними в армії РФ калібрами. Є всі підстави вважати, що КНДР володіє значними запасами снарядів до цих артсистем, пише Associated Press.

Крім того, з початку війни Росії проти України Пхеньян постійно всіляко підтримував дії РФ. Проміром, КНДР разом із Росією та Сирією визнала "незалежність" самопроголошених утворень - так званих "ДНР" і "ЛНР", а згодом - й анексію Росією захоплених українських регіонів, у тому числі Херсонської та Запорізької областей.

Своєю чергою Росія разом із Китаєм блокує в Радбезі ООН ухвалення ініційованих США та їхніми союзниками резолюцій, що засуджують численні проведені цього року ракетні випробування КНДР.

Звичний сценарій?

Ще влітку в США повідомляли про придбання Росією іранських дронів. Хоч Москва й Тегеран заперечували факт таких поставок, але вже у вересні територію України почали обстрілювати дрони-камікадзе. Вони були напрочуд схожі на іранські ударні безпілотники Shahed-136, хоч і несли на собі російську назву "Герань-2".

Лише днями Іран визнав факт поставок бойових дронів до РФ.