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Володимир Путін і "керівники" окупованих регіонів України у день підписання "договорів" про анексію
Володимир Путін і "керівники" окупованих регіонів України у день підписання "договорів" про анексіюФото: Mikhail Metzel/AP Photo/picture alliance
ПолітикаПівнічна Корея

КНДР підтримала анексію Росією українських територій

Максим Сидоржевський
2 год. тому

У МЗС Північної Кореї заявили про свою підтримку анексії півдня та сходу України Росією. КНДР стала першою у світі країною, яка зробила таку заяву.

https://www.dw.com/uk/kndr-persou-u-sviti-pidtrimala-aneksiu-rosieu-ukrainskih-teritorij/a-63330444

Північна Корея першою серед світових держав підтримала анексію Росією окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. "Ми підтримуємо позицію уряду Росії щодо прийняття вищезгаданих регіонів до свого складу", - йдеться в заяві керівника департаменту міністерства закордонних справ КНДР у справах міжнародних організацій Чо Чхоль Су, яку у вівторок, 4 жовтня, опублікувало "Центральне телеграфне агентство Кореї".

Він повторив наратив російської пропаганди про те, що більшість учасників псевдореферендумів підтримали анексію. А запропоновану США резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, у якій засуджувалася анексія і яку було ветовано Росією, чиновник КНДР назвав "втручанням у внутрішні справи незалежних країн".

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Президент РФ Володимир Путін та так звані керівники окупованих регіонів України підписали "договори" про анексію 30 вересня. 2 жовтня Конституційний суд РФ визнав їх такими, що відповідають російському основному закону. 3 жовтня анексію схвалила Держдума РФ, а 4 жовтня - Рада федерації. Очікується, що у вівторок анексію остаточно підпише Путін.

Анексію українських територій було засуджено багатьма країнами світу, а також міжнародними організаціями. 1 жовтня у Раді Безпеки ООН винесли на розгляд резолюцію із засудженням анексії Москвою українських територій та закликом до країн світу не визнавати зміну кордонів України, утім, Росія наклала вето на цей документ. Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд анонсувала, що у разі застосування вето з боку РФ документ передадуть на розгляд Генасамблеї ООН.

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