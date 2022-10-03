Держдума РФ схвалила анексію окупованих територій України

"Ратифікацію" документів ще має схвалити верхня палата парламенту РФ. Пєсков заявив, що "ДНР" і "ЛНР" приєднують РФ у межах 2014 року, а щодо Херсонської та Запорізької областей ще "радитимуться з населенням".

Російська Держдума у понеділок, 3 жовтня, схвалила анексію півдня та сходу України. Так звану ратифікацію "договорів" про включення до складу РФ невизнаних утворень "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей України ще має 4 жовтня схвалити верхня палата російського парламенту - Рада Федерації.

Кордони анексованих територій визначаються межами "на день їхнього утворення та день прийняття до РФ", йдеться у російських документах. Прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков цього дня раніше заявив, що квазідержавні утворення "ДНР" і "ЛНР" анексуються до складу РФ у межах 2014 року, а щодо Херсонської та Запорізької областей питання про кордони нібито вирішуватиметься під час подальшого обговорення з місцевим населенням.

На уточнювальне запитання, чи є однозначна відповідь щодо кордонів анексованих територій, Пєсков сказав: "Це і є наразі однозначною відповіддю. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть у цих областях", цитує "Інтерфакс-Україна". На прохання прокоментувати, чи є територією Росії райони Херсонської та Запорізької областей, підконтрольні Києву, Пєсков сказав: "Мені наразі більше нема чого додати".

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Окупанти декларують, що з моменту анексії на території цих українських територій починає діяти російське законодавство, але до 1 січня 2026 року має тривати так званий перехідний період, протягом якого має відбутися остаточна інтеграція окупованих територій у російську економічну, фінансову, правову та кредитну системи.

Володимир Путін та так звані керівники окупованих регіонів України підписали "договори" про анексію 30 вересня. 2 жовтня Конституційний суд РФ визнав їх такими, що відповідають російському основному закону.

Анексію українських територій було засуджено багатьма країнами світу, а також міжнародними організаціями. 1 жовтня у Раді Безпеки ООН винесли на розгляд резолюцію із засудженням анексії Москвою українських територій та закликом до країн світу не визнавати зміну кордонів України, утім, Росія наклала вето на цей документ. Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд анонсувала, що у разі застосування вето з боку РФ документ передадуть на розгляд Генасамблеї ООН.