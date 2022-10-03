  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Російська Держдума схвалила незаконну анексію територій України
Російська Держдума схвалила незаконну анексію територій УкраїниФото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Держдума РФ схвалила анексію окупованих територій України

Максим Сидоржевський
2 год. тому

"Ратифікацію" документів ще має схвалити верхня палата парламенту РФ. Пєсков заявив, що "ДНР" і "ЛНР" приєднують РФ у межах 2014 року, а щодо Херсонської та Запорізької областей ще "радитимуться з населенням".

https://www.dw.com/uk/derzduma-rf-shvalila-aneksiu-okupovanih-teritorij-ukraini/a-63321675

Російська Держдума у понеділок, 3 жовтня, схвалила анексію півдня та сходу України. Так звану ратифікацію "договорів" про включення до складу РФ невизнаних утворень "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей України ще має 4 жовтня схвалити верхня палата російського парламенту - Рада Федерації.

Кордони анексованих територій визначаються межами "на день їхнього утворення та день прийняття до РФ", йдеться у російських документах. Прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков цього дня раніше заявив, що квазідержавні утворення "ДНР" і "ЛНР" анексуються до складу РФ у межах 2014 року, а щодо Херсонської та Запорізької областей питання про кордони нібито вирішуватиметься під час подальшого обговорення з місцевим населенням.

На уточнювальне запитання, чи є однозначна відповідь щодо кордонів анексованих територій, Пєсков сказав: "Це і є наразі однозначною відповіддю. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть у цих областях", цитує "Інтерфакс-Україна". На прохання прокоментувати, чи є територією Росії райони Херсонської та Запорізької областей, підконтрольні Києву, Пєсков сказав: "Мені наразі більше нема чого додати".

Читайте також: Батіг і пряник: що чекає на південний схід України після анексії РФ

Окупанти декларують, що з моменту анексії на території цих українських територій починає діяти російське законодавство, але до 1 січня 2026 року має тривати так званий перехідний період, протягом якого має відбутися остаточна інтеграція окупованих територій у російську економічну, фінансову, правову та кредитну системи. 

Володимир Путін та так звані керівники окупованих регіонів України підписали "договори" про анексію 30 вересня. 2 жовтня Конституційний суд РФ визнав їх такими, що відповідають російському основному закону.

Анексію українських територій було засуджено багатьма країнами світу, а також міжнародними організаціями. 1 жовтня у Раді Безпеки ООН винесли на розгляд резолюцію із засудженням анексії Москвою українських територій та закликом до країн світу не визнавати зміну кордонів України, утім, Росія наклала вето на цей документ. Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд анонсувала, що у разі застосування вето з боку РФ документ передадуть на розгляд Генасамблеї ООН.

"Це не врятує дупу Путіна": Порошенко про ядерний удар РФ

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російська Держдума схвалила незаконну анексію територій України

Держдума РФ схвалила анексію окупованих територій України

Політика
2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Економіка
7 год. тому
08:12 хв.
На велосипеді - від мобілізації: російські ухилянти на кордоні з Грузією

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Політика
9 год. тому
Виборчий плакат у Софії

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Політика
1 жовтня 2022 р.
Президент України Володимир Зеленський

Відповідь Києва на шоу Путіна - заявка на членство в НАТО

Відповідь Києва на шоу Путіна - заявка на членство в НАТО

Конфлікти
30 вересня 2022 р.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО: Фокус "на наданні негайної підтримки Україні"

Генсек НАТО: Фокус "на наданні негайної підтримки Україні"

Конфлікти
30 вересня 2022 р.
Пускова установка системи NASAMS у Нідерландах (фото з архіву)

Як можуть ЗРК NASAMS посилити обороноздатність України

Як можуть ЗРК NASAMS посилити обороноздатність України

Політика
30 вересня 2022 р.
На головну сторінку