Путін оголосив про анексію чотирьох регіонів України

Президент Росії Володимир Путін підписав "договори" про приєднання до РФ територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Російський президент Володимир Путін підписав у п'ятницю, 30 вересня, "договори" про "приєднання" до РФ територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України та утворення в складі Росії "нових суб'єктів".

29 вересня Путін визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей України після проведення там Росією псевдореферендумів щодо приєднання до її території. При цьому російські війська окупували лише частину цих регіонів, зокрема, місто Запоріжжя не контролюється силами РФ.

Укази про визнання "незалежності" псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", самопроголошених на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Путін підписав ще 21 лютого. 24 лютого РФ розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну, називаючи його "спеціальною військовою операцією" для "захисту населення Донбасу".

Перед церемонією підписання, яка пройшла за участю окупаційних ставлеників та в присутності російських урядовців і депутатів, речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ "приєднає" Донецьку та Луганську область "в кордонах 2014 року". Щодо Запорізької та Херсонської областей "потрібно уточнити", сказав він.

Пєсков також заявив, що РФ розцінюватиме "будь-які атаки з боку України на приєднані території як атаку на територію Росії".

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Зеленський збирає РНБО через анексію

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача сьогодні, на якому "розглянули подальший план звільнення окупованих територій та проаналізували можливі дії РФ у найближчій перспективі".

Крім того, він скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що будуть прийняті "фундаментальні рішення" для країни. Поки що вони публічно не оголошувались.

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