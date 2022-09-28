  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
"Псевдореферендум" у Донецьку
Голосування на "псевдореферендумі" в ДонецькуФото: Alexander Ermochenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

На півдні та сході України завершились псевдореферендуми

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Окупаційна влада стверджує, що абсолютна більшість у так званих "ЛДНР" і окупованих територях Херсонської і Запорізької областей висловились за приєднання до РФ. На Заході неодноразово казали, що не визнають результатів.

https://www.dw.com/uk/na-pivdni-ta-shodi-ukraini-zaversilis-psevdoreferendumi-za-priednanna-do-rf/a-63262577

На окупованих Росією територіях на півдні та сході України завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до складу РФ. Так зване "голосування" тривало з 23 до 27 вересня у самопроголошених псевдоутвореннях "ДНР" і "ЛНР", а також на окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях.

Про "результати" ввечері 27 вересня почали повідомляти окупаційна влада на місцях і пропагандистські ЗМІ. За приєднання до складу Росії нібито висловилися більше 99 відсотків учасників "референдуму" в "ДНР", більше 98 - у "ЛНР", більше 93 - на окупованій території Запорізькій області та 87 - Херсонської. При цьому явка нібито склала від 86 до 98 відсотків.

Читайте також: Псевдореферендуми: фейкове голосування під дулами реальних автоматів

Київ закликає Захід до жорсткіших санкцій щодо РФ

В Україні, країнах-членах Європейського Союзу (ЄС) і Організації Північноатлантичного договору (НАТО) неодноразово наголошували, що не визнають результатів псевдореферендумів

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй ввечері 27 вересня заявив, що в разі, якщо Росія спробує приєднати окуповані українські території на підставі фейкових референдумів, це означатиме неможливість будь-яких подальших переговорів з Москвою. "Люди змушені заповнювати бюлетені під погрозами автоматів. При цьому всім відомо, що результати псевдореферендумів уже були заздалегідь заготовлені. Це анексія території", - заявив він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід до жорсткіших санкцій, що "мають бити по економіці РФ". Персональних обмежень проти осіб, які причетні до організації "референдумів", на його думку, недостатньо.  У заяві міністерство закордонних справ України наголосило, що Київ "ніколи не погодиться на будь-які ультиматуми РФ", і закликало до збільшення військової підтримки України.

Читайте також: 

Реакція Заходу на псевдореферендуми

Верховний представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Жозеп Боррель засудив у середу, 28 вересня, незаконні "референдуми" та їхні сфальсифіковані результати, назвавши "голосування" черговим порушенням територіальної цілісності України та її суверенітету.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "референдуми" на окупованих територіях України нелегітимні та є кричущим порушенням міжнародного права. "Ці території - українські", - сказав він.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі назвав псевдореферендуми "відчайдушним кроком" з боку президента РФ Володимира Путіна, а міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час візиту до Києва 27 вересня наголосила, що Париж і надалі підтримуватиме Україну та її територіальну цілісність. 

Що кажуть на Заході про "референдуми"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Портрети лідера самопроголошеної ЛНР Леоніда Пасічника (ліворуч) і президента Росії Володимира Путіна виставлені біля мобільної урни на виборчій дільниці в пологовому будинку під час "референдуму" в Луганську

Великобританія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів в Україні

Великобританія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів в Україні

Нові санкції уряд Великобританії запровадив проти російських посадовців через підтримку голосування за від'єднання окупованих територій від України. У Лондоні обіцяють не визнавати результатів цих "референдумів".
Політика
26 вересня 2022 р.
Прапори Росії та самопроголошеної "ЛНР"

"Референдуми" на окупованих територіях

"Референдуми" на окупованих територіях

Підконтрольні РФ "адміністрації" окупованих територій Донбасу, а також Херсонської та Запорізької областей оголосили "референдуми" щодо приєднання до Росії. Актуальні новини, аналіз та оцінки - у досьє DW.
Конфлікти
21 вересня 2022 р.

заява МЗС щодо псевдореферендумів на окупованих територіях України

mfa.gov.ua
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Псевдореферендум на окупованій території Херсонській області

Псевдореферендуми: Канада запровадить санкції до причетних

Конфлікти
1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

російський солдат на параді в Москві, 9 травня

Українці у ФРН проти надання притулку російським дезертирам

Українці у ФРН проти надання притулку російським дезертирам

Суспільство
2 год. тому
Російські військові рухаються з Криму до Херсонщини, 24 лютого

Алім Алієв: РФ масово роздає повістки кримським татарам

Алім Алієв: РФ масово роздає повістки кримським татарам

Конфлікти
20 год. тому
Українські біженці в Німеччині

Чи повернуться українські біженці додому після війни?

Чи повернуться українські біженці додому після війни?

Суспільство
17 год. тому
Колаборантки у Донецьку організовують "референдум"

Хто такі колаборанти і як їх карають

Хто такі колаборанти і як їх карають

Політика
27 вересня 2022 р.
"Хлопці" ("fellas") - онлайн-армія аватарів, які висміюють російську пропаганду

Як бійці NAFO борються з російськими тролями

Як бійці NAFO борються з російськими тролями

Цифровий світ
27 вересня 2022 р.
Джорджа Мелоні

"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?

"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?

Політика
26 вересня 2022 р.
На головну сторінку