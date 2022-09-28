На півдні та сході України завершились псевдореферендуми

Окупаційна влада стверджує, що абсолютна більшість у так званих "ЛДНР" і окупованих територях Херсонської і Запорізької областей висловились за приєднання до РФ. На Заході неодноразово казали, що не визнають результатів.

На окупованих Росією територіях на півдні та сході України завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до складу РФ. Так зване "голосування" тривало з 23 до 27 вересня у самопроголошених псевдоутвореннях "ДНР" і "ЛНР", а також на окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях.

Про "результати" ввечері 27 вересня почали повідомляти окупаційна влада на місцях і пропагандистські ЗМІ. За приєднання до складу Росії нібито висловилися більше 99 відсотків учасників "референдуму" в "ДНР", більше 98 - у "ЛНР", більше 93 - на окупованій території Запорізькій області та 87 - Херсонської. При цьому явка нібито склала від 86 до 98 відсотків.

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Київ закликає Захід до жорсткіших санкцій щодо РФ

В Україні, країнах-членах Європейського Союзу (ЄС) і Організації Північноатлантичного договору (НАТО) неодноразово наголошували, що не визнають результатів псевдореферендумів.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй ввечері 27 вересня заявив, що в разі, якщо Росія спробує приєднати окуповані українські території на підставі фейкових референдумів, це означатиме неможливість будь-яких подальших переговорів з Москвою. "Люди змушені заповнювати бюлетені під погрозами автоматів. При цьому всім відомо, що результати псевдореферендумів уже були заздалегідь заготовлені. Це анексія території", - заявив він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід до жорсткіших санкцій, що "мають бити по економіці РФ". Персональних обмежень проти осіб, які причетні до організації "референдумів", на його думку, недостатньо. У заяві міністерство закордонних справ України наголосило, що Київ "ніколи не погодиться на будь-які ультиматуми РФ", і закликало до збільшення військової підтримки України.

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Реакція Заходу на псевдореферендуми

Верховний представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Жозеп Боррель засудив у середу, 28 вересня, незаконні "референдуми" та їхні сфальсифіковані результати, назвавши "голосування" черговим порушенням територіальної цілісності України та її суверенітету.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "референдуми" на окупованих територіях України нелегітимні та є кричущим порушенням міжнародного права. "Ці території - українські", - сказав він.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі назвав псевдореферендуми "відчайдушним кроком" з боку президента РФ Володимира Путіна, а міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час візиту до Києва 27 вересня наголосила, що Париж і надалі підтримуватиме Україну та її територіальну цілісність.