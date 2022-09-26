Лондон ввів санкції проти росіян за "референдуми" в Україні

Нові санкції уряд Великобританії запровадив проти російських посадовців через підтримку голосування за від'єднання окупованих територій від України. У Лондоні обіцяють не визнавати результатів цих "референдумів".

Великобританія оголосила про пакет санкцій щодо Росії у відповідь на незаконні "референдуми" в Україні. Санкції спрямовані на вищих російських чиновників, які забезпечують проведення незаконних голосувань у чотирьох окупованих регіонах України. Відповідну заяву опублікували на сайті уряду Великобританії у понеділок, 26 вересня.

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Згідно із нею, заморожування активів на британських територіях, а також заборона на подорожі до Об'єднаного Королівства дозапроваджене загалом проти 94 фізичних осіб та юридичних структур. 33 людини зі списку мають безпосередній стосунок до організації "референдумів". Серед них "голова" підконтрольної РФ обласної "адміністрації" окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький, голова проголошеного окупантами "уряду" Херсонщини Сергій Єлісєєв та інші. Також, згідно заяви санкції розповсюджуються на компанію IMA Consulting - "улюблене PR-агентство Путіна", що керувало публічними кампаніями як для підтримки проведення цих "рефрендумів" так і для надання їм неправдивої легітимності в РФ.

"Російський режим організував ці фіктивні референдуми у відчайдушній спробі захопити землю і виправдати свою незаконну війну. Цей процес відображає їхній підхід у Криму у 2014 році, поєднуючи дезінформацію, залякування та фальшиві результати", - зазначили в уряді Великобританії.

Олігархи і керівники банків

Санкції також торкнуться олігархів із чистим статком у 6,3 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 6,9 мільярда євро. - Ред.) та керівників рад директорів найбільших російських державних банків. З них 23 входять до ради директорів та правління Газпромбанку, 16 є членами наглядової ради та правління Сбербанку, а 10 – працівниками Совкомбанку. "Уявні референдуми, що проводяться під дулом пістолета, не можуть бути вільними або справедливими, і ми ніколи не визнаємо їхні результати", - заявив глава МЗС королівства Джеймс Клеверлі.

У пресрелізі британського уряду зазначається, що загалом Велика Британія внесла до санкційних списків щодо Росії вже майже 1,2 тисячі людей і 120 юридичних структур.