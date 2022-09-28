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Олаф Шольц
Канцлер ФРН Олаф ШольцФото: picture alliance/dpa
КонфліктиНімеччина

Шольц назвав мобілізацію в РФ "актом розпачу" Путіна

Даниїл Сотников | Тетяна Кирилюк
34 хв. тому

Канцлер ФРН Олаф Шольц прокоментував результати псевдореферендумів, які Росія з 23 по 27 вересня проводила на окупованому півдні та сході України.

https://www.dw.com/uk/kancler-nimeccini-solc-nazvav-mobilizaciu-v-rf-aktom-rozpacu-putina/a-63261209

Результати "голосування" на окупованих Росією територіях України не мають значення для Німеччини, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung у середу, 28 вересня.

"Ми не визнаємо результатів цих фіктивних "референдумів" і продовжимо підтримувати Україну з такою ж силою", - наголосив Шольц.

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Німеччина продовжить військову допомогу України

"Німеччина в межах своїх можливостей підтримує Україну і водночас робить все можливе, щоби не допустити прямого конфлікту між НАТО та Росією", - сказав Шольц. Канцлер ФРН неодноразово заявляв, що Україна отримуватиме важке озброєння радянського зразка з інших країн Організації Північноатлантичного договору, запаси якого в цих країнах будуть поступово поповнюватися сучасною західною технікою через так званий круговий обмін.

У рамках такого обміну Німеччина вже передала Україні понад 100 бойових машин піхоти та танків, нагадав Шольц. "Деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо тільки каски", - додав він. За словами німецького канцлера, поставлені Києву самохідні гаубиці, системи залпового вогню та зенітні самохідні установки Gepard уже зробили "дуже важливий внесок в успіх Збройних сил України на сході країни".

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"Мобілізація - це акт розпачу"

Коментуючи оголошену президентом РФ Володимиром Путіним мобілізацію, Шольц назвав цей крок черговою помилкою: "Путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом".

Мобілізацію канцлер Німеччини назвав "актом розпачу та дещо панічною реакцією на невдачі російських збройних сил на сході України".

Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що Путін може застосувати в Україні ядерну зброю, Шольц сказав, що ніхто не може знати цього напевно. "Хто знає? Але, як і президент США Джо Байден, я хочу звернутися до Росії та сказати дуже ясно: забудьте про це", - заявив Шольц. 

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