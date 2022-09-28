Шольц назвав мобілізацію в РФ "актом розпачу" Путіна

"Німеччина в межах своїх можливостей підтримує Україну і водночас робить все можливе, щоби не допустити прямого конфлікту між НАТО та Росією", - сказав Шольц. Канцлер ФРН неодноразово заявляв, що Україна отримуватиме важке озброєння радянського зразка з інших країн Організації Північноатлантичного договору, запаси якого в цих країнах будуть поступово поповнюватися сучасною західною технікою через так званий круговий обмін.
У рамках такого обміну Німеччина вже передала Україні понад 100 бойових машин піхоти та танків, нагадав Шольц. "Деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо тільки каски", - додав він. За словами німецького канцлера, поставлені Києву самохідні гаубиці, системи залпового вогню та зенітні самохідні установки Gepard уже зробили "дуже важливий внесок в успіх Збройних сил України на сході країни".
Мобілізацію канцлер Німеччини назвав "актом розпачу та дещо панічною реакцією на невдачі російських збройних сил на сході України".
Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що Путін може застосувати в Україні ядерну зброю, Шольц сказав, що ніхто не може знати цього напевно. "Хто знає? Але, як і президент США Джо Байден, я хочу звернутися до Росії та сказати дуже ясно: забудьте про це", - заявив Шольц.