Німеччина передала Україні вже половину обіцяних "Гепардів"

Німеччина надала Україні половину від обіцяної кількості зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, свідчать останні дані на сайті німецького уряду.

За інформацією станом на 17 серпня, Київ отримав від ФРН 15 "Гепардів". Три з них надійшли протягом останнього тижня, як і 11 бронетранспортерів М113 із озброєнням і тисяча сухпайків.

Німеччина планує передати Україні ще 15 установок Gepard. Німецький уряд не розголошує строків передачі озброєння до того, як вони не будуть поставлені в Україну. Водночас раніше міністерка оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) обіцяла, що Київ отримає всі "Гепарди" до кінця літа.

Досі в процесі реалізації залишається обіцянка Німеччини надати Україні систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM і ще майже 20 видів різного озброєння. При цьому за тиждень ФРН додала до списку зброї, яку планує передати, нові позиції. Зокрема, йдеться про 20 ракетних установок калібру 70 мм із двома тисячами ракет і лазерним підсвічуванням цілі, 40 електронних пристроїв для захисту від безпілотників, шість навантажувачів, 12 броньованих евакуаційних машин, 30 кулеметів MG3 для бронемашин та інше.

Звинувачення на адресу Німеччини

19 серпня німецька газета Die Welt написала з посиланням на джерела, що уряд ФРН уже кілька місяців ігнорує прохання України щодо подальших постачань озброєнь. За даними видання, за останні десять тижнів українські дипломати багаторазово зверталися до міністерства оборони Німеччини щодо отримання зброї, але хоч їхні прохання вислуховували та записували, жодних результатів досі немає.

Наприкінці липня Die Welt, проаналізувавши список наданого озброєння, написала про скорочення Німеччиною поставок зброї Україні. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) обурився у відповідь. "Це просто неправда!", - заявив він. За його словами, Німеччина постачає Україні зброю та боєприпаси з перших днів повномасштабного нападу Росії та надаватиме її до тих пір, доки в цьому буде необхідність.

Тим часом німецький Кільський інститут світової економіки теж говорить про те, що в липні Німеччина, а також ще п'ять найбільших країн Європи, не запропонували Києву нового озброєння вперше від початку повномасштабної війни. Загалом, за оцінками аналітиків, військова підтримка України європейськими країнами скорочується з квітня.