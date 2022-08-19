Німеччина ігнорує прохання України щодо постачання озброєнь - ЗМІ

Уряд Німеччини вже кілька місяців ігнорує прохання України щодо подальших постачань озброєнь. Як пише в п'ятницю, 19 серпня, газета Die Welt, за останні десять тижнів українські дипломати багаторазово зверталися до міністерства оборони ФРН щодо отримання зброї, але воно, ймовірно, як і відомство канцлера, відкладає запити.

За даними видання, в німецькому міноборони, починаючи з червня, щомісяця проводили кілька зустрічей на високому рівні, в яких брала участь міністерка Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). На них українська сторона щоразу просила Німеччину продовжувати постачати їй ті види озброєнь, які вже надавалися раніше - самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та ракетні системи залпового вогню Mars II. Наразі ФРН поставила Києву 10 таких гаубиць і три системи.

Українська сторона також наполягала на видачі дозволів на експорт до України танків і бронемашин. Ще в квітні Україна отримала від концерну Rheinmetall пропозицію закупити за 268 мільйонів євро сто бойових машин піхоти Marder і 88 танків Leopard-1. За даними виробника, цю техніку швидко підготували, але реакції від відомства канцлера не було.

У серпні міністр оборони України Олексій Резніков особисто обговорив цю проблему телефоном із Ламбрехт. Раніше про це говорили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і радник канцлера з зовнішньої політики Єнс Плетнер (Jens Plötner). "Наші прохання завжди вислуховували та записували, але результатів досі жодних", - повідомили джерела в українські владі.

Міноборони ФРН у відповідь на запит Die Welt повідомило, що міністерство "перебуває у контакті з українською стороною на багатьох рівнях, щоби надати найкращу підтримку в боротьбі з російським агресором", але не привело при цьому конкретних деталей.

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Шольц заперечує скорочення військової допомоги Україні

У липні Die Welt уже писало про скорочення Німеччиною поставок зброї Україні. Такий висновок журналісти зробили, проаналізувавши список наданого озброєння. Німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) обурився у відповідь: "Це просто неправда!". За його словами, ФРН постачає Україні зброю та боєприпаси з перших днів повномасштабного нападу Росії та надаватиме її до тих пір, доки в цьому буде необхідність.

Нагадаємо, що за даними німецького Кільського інституту світової економіки, в липні вперше з початку повномасштабної війни шість найбільших країн Європи не запропонували нового озброєння Україні. Йдеться про Великобританію, Францію, Німеччину, Іспанію, Італію та Польщу. Загалом, за оцінками аналітиків, європейська військова підтримка Києва скорочується з квітня.

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