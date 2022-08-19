Німеччина ігнорує прохання України щодо постачання озброєнь - ЗМІ

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За останні десять тижнів українські дипломати багаторазово зверталися до німецького міноборони щодо постачання зброї. Чиновники записують побажання України, але нічого не роблять, пише газета Die Welt.
Уряд Німеччини вже кілька місяців ігнорує прохання України щодо подальших постачань озброєнь. Як пише в п'ятницю, 19 серпня, газета Die Welt, за останні десять тижнів українські дипломати багаторазово зверталися до міністерства оборони ФРН щодо отримання зброї, але воно, ймовірно, як і відомство канцлера, відкладає запити.
За даними видання, в німецькому міноборони, починаючи з червня, щомісяця проводили кілька зустрічей на високому рівні, в яких брала участь міністерка Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). На них українська сторона щоразу просила Німеччину продовжувати постачати їй ті види озброєнь, які вже надавалися раніше - самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та ракетні системи залпового вогню Mars II. Наразі ФРН поставила Києву 10 таких гаубиць і три системи.
Українська сторона також наполягала на видачі дозволів на експорт до України танків і бронемашин. Ще в квітні Україна отримала від концерну Rheinmetall пропозицію закупити за 268 мільйонів євро сто бойових машин піхоти Marder і 88 танків Leopard-1. За даними виробника, цю техніку швидко підготували, але реакції від відомства канцлера не було.
У серпні міністр оборони України Олексій Резніков особисто обговорив цю проблему телефоном із Ламбрехт. Раніше про це говорили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і радник канцлера з зовнішньої політики Єнс Плетнер (Jens Plötner). "Наші прохання завжди вислуховували та записували, але результатів досі жодних", - повідомили джерела в українські владі.
Міноборони ФРН у відповідь на запит Die Welt повідомило, що міністерство "перебуває у контакті з українською стороною на багатьох рівнях, щоби надати найкращу підтримку в боротьбі з російським агресором", але не привело при цьому конкретних деталей.
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У липні Die Welt уже писало про скорочення Німеччиною поставок зброї Україні. Такий висновок журналісти зробили, проаналізувавши список наданого озброєння. Німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) обурився у відповідь: "Це просто неправда!". За його словами, ФРН постачає Україні зброю та боєприпаси з перших днів повномасштабного нападу Росії та надаватиме її до тих пір, доки в цьому буде необхідність.
Нагадаємо, що за даними німецького Кільського інституту світової економіки, в липні вперше з початку повномасштабної війни шість найбільших країн Європи не запропонували нового озброєння Україні. Йдеться про Великобританію, Францію, Німеччину, Іспанію, Італію та Польщу. Загалом, за оцінками аналітиків, європейська військова підтримка Києва скорочується з квітня.
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