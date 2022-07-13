 Німеччина оновила список переданої Україні зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2022

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Новини

Німеччина оновила список переданої Україні зброї

В оновленому переліку наданого Україні німецького озброєння з'явилися САУ Panzerhaubitzen 2000, 155-мм артилерійські снаряди, протидронові гармати та сенсори, а також автоінжектори.

САУ Panzerhaubitzen 2000

САУ Panzerhaubitzen 2000

Уряд Німеччини оновив 12 липня на своєму сайті інформацію щодо наданої Україні військової підтримки

Порівняно зі списком переданого озброєння, який вперше оприлюднили 21 червня, в оновленому переліку з'явилися сім самохідних артилерійських установок Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами до них, більше 10 тисяч 155-мм артилерійських снарядів, 10 протидронових гармат, 14 протидронових сенсорів та 100 автоінжекторів.

Також помітно збільшилася кількість за трьома позиціями: набої для стрілецької зброї (майже 22 мільйона в порівнянні 16 мільйонами станом на кінець червня), шоломи (28 тисяч проти 23 тисяч), транспортні засоби (280 проти 178) та порції сухого пайка (402 тисячі поти 500).

Яку зброю Берлін надав Києву

Раніше німецький уряд звітував про передачу Україні, серед іншого, трьох тисяч набоїв до ручного протитанкового гранатомета Panzerfaust 3, майже 15 тисяч протитанкових мін, 500 протиповітряних ракет Stinger, майже трьох тисяч переносних зенітно-ракетних компексів "Стріла".

Також Україна отримала 100 кулеметів MG 3, запчастини для літаків МіГ-29, 100 тисяч ручних грант, 10 тисяч спальних мішків, 353 пари окулярів нічного бачення, пальне тощо.

Читайте також: Підтримка України у війні з Росією: який план у Німеччини?

Яку зброю Німеччина планує передати Україні

Передача 30 зенітних самохідних установок Gepard, комплекса протиповітряної оборони Iris-T SLM та трьох реактивних систем залпового вогню Mars і надалі залишається у планах.

Серед іншого, Німеччина також планує передати Україні 53 тисячі протиповітряних снарядів, 80 пікапів Toyota, 54 бронетранспортери М113, десятки різних видів дронів, десять броньованих авто, вісім мобільних систем радіозв'язку і тепловізорів, чотири дистанційних пристрої з розмінування, радіолокайну станцю протибатарейної боротьби Cobra, холодильники для медикаментів і аптечки.

З міркувань безпеки Німеччина не надає додаткову інформацію, зокрема, щодо строків передачі цієї зброї. Водночас після візиту в Україну канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив, що обіцяна зброя надійде до "вчасно".

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