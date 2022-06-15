Європейський квартет у Києві: беззаперечна підтримка України на шляху до ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі у четвер, 16 червня, відвідали Київ з довгоочікуваним візитом. Уже в столиці України до них доєднався президент Румунії Клаус Йоганніс. Візит відбувся напередодні саміту ЄС, запланованого на 23-24 червня. На ньому, як очікується, має бути ухвалене рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. А в Мадриді 29-30 червня пройде саміт НАТО, на якому, очевидно, говоритимуть і про подальшу військову допомогу Україні з боку членів Альянсу.

Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі приїхали в Україну в одному потязі

Усі четверо лідерів держав і урядів ЄС засудили російську війну в Україні, заявили про підтримку Києва в його європейських прагненнях, підтвердили надання раніше запланованої важкої зброї та висунули нові ініціативи з розблокування експорту українського зерна на світові ринки.

Приголомшливі руїни Ірпеня

Щойно в пресі з'явилися перші фото нічної поїздки Шольца, Макрона і Драгі в поїзді, що прямував до Києва з польського Жешува, багато українських користувачів соцмереж одразу ж відреагували іронічними мемами, підживлюючи поширені в Україні закиди на адресу Заходу в нерішучості щодо надання важкої зброї.

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Разом із Йоганнісом, який доєднався до західноєвропейського тріо на київському вокзалі, політики виїхали до передмістя Києва Ірпеня, який і досі оговтується від наслідків окупації російськими військами. Щойно кортеж вирушив в дорогу, в Києві завили сирени повітряної тривоги, яку було оголошена в більшості областей України.

Європейські гості відвідали Ірпінь. де побачили наслідки російської окупації

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що побачені ним руйнування "багато що кажуть про брутальність російської нападницької війни, яка націлена суто на руйнацію на загарбництво". Жорстокі руйнування в цьому місті є нагадуванням про те, що війна повинна закінчитися", - написав він пізніше у Twitter.

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон засудив "варварство" дій російських військових у місті та заявив, що їхні дії мають ознаки воєнних злочинів. За його словами, Україна "повинна чинити опір і перемогти". Відповідаючи на запитання журналістів про його попередні заклики "не принижувати Путіна", які сильно розкритикували в Україні, Макрон запевнив у відданості його держави підтримці Києва і привітав український героїзм у боротьбі з російським "варварством". "Франція була поряд з Україною з першого дня… Ми поряд з українцями без двозначності", - сказав французький лідер. Натомість італійський прем'єр Драгі пообіцяв "відбудувати все", що було знищено російськими військовими. "Вони зруйнували дитячі садки, вони зруйнували дитячі майданчики. Усе буде відбудовано", - пообіцяв він. Європейські політики також поспілкувалися з місцевими мешканцями.

Переговори на тлі повітряної тривоги

Після повернення до Києва європейський квартет провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Попри постійне відчуття війни в столиці України пресконференція за їхніми підсумками відбувалася на галявині біля офіційної президентської резиденції - Маріїнського палацу. Під час неї вдруге цього дня прозвучали сирени повітряної тривоги, але до бункера ніхто так і не пішов. У своїх виступах європейські лідери заявили про безумовну підтримку надання Україні статусу країни-кандидатки на вступ до ЄС, що стало головною новиною всього візиту. Зі свого боку, президент Зеленський, який виглядав втомленим і не надто енергійним, подякував європейським лідерам за візит, назвав цю зустріч історичною і прийняв запрошення Шольца взяти участь у саміті G7.

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Чого в Україні так і не дочекалися від європейських гостей, так це обіцянок прискорити та збільшити масштаб військової допомоги, якої так нагально потребує українське військо. Олаф Шольц лише підтвердив відданість озвученим раніше рішенням щодо постачання Києву самохідних гаубиць та зеніток. "Німеччина давно зламала свою державну традицію, ми стали постачати Україні зброю, і ми будемо робити це і далі, поки Україна цього потребуватиме", - заявив Шольц. Схожі запевнення прозвучали і з вуст Еммануеля Макрона. "Ми зробимо все необхідне, щоб Україна могла сама обирати свою долю, сама робити вибір. Україна вирішуватиме, в який момент припиняти війну, в який момент сідати за стіл переговорів", - додав він.

Під час пресконференції стала зрозумілою мета участі в цьому візиті європейських лідерів президента Румунії Клауса Йоганніса. Саме ця країна має відігравати ключову роль в експорті українського зерна залізничними шляхами та річковим сполученням Дунаєм із подальшим вивозом на світові ринки через румунський порт Констанца. Зі свого боку, голови урядів Німеччини та Італії і президент Франції пообіцяли підтримку реалізації цих планів. "Щоб уникнути кризи, ми маємо забезпечити транспортування зерна. Росія, на жаль, не йде назустріч. Ми маємо діяти всі разом, всі європейці", - зазначив прем'єр Італії Маріо Драгі.

Додатковий знак потепління між Києвом і Берліном

Візит німецького канцлера Шольца до Києва став лише додатковим знаком потепління в українсько-німецьких відносинах, які деякий час перебували в напруженому стані після відмови української влади прийняти президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра у квітні. "Все нормально, ми рухаємося вперед у правильному напрямку, і сьогоднішній візит канцлера до України є дуже важливим", - сказав в інтерв'ю DW міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У Києві давно чекали на візит німецького канцлера Олафа Шольца (п)

Він привітав "зрушення позиції Німеччини з питання кандидатства (України в члени ЄС. - Ред.)", назвавши його "переломним моментом". "Це не лише сигнал Україні, це також сигнал всім скептикам в Євросоюзі", - заявив Кулеба. За його словами, тепер ніхто у ЄС не зможе розраховувати на скепсис Німеччини з цього питання, а отже, не зможе "заховатися за її спиною".

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