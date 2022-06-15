 Європейський квартет у Києві: беззаперечна підтримка України на шляху до ЄС | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.06.2022

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Україна

Європейський квартет у Києві: беззаперечна підтримка України на шляху до ЄС

Підтримка статусу кандидата в члени ЄС для України, спроби розблокувати експорт українського зерна і підтверджені обіцянки щодо надання зброї Києву. Головні підсумки візиту в Україну Шольца, Макрона, Драгі та Йоганніса.

Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський, Маріо Драгі та Клаус Йоганніс на пресконференції у Києві

Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський, Маріо Драгі та Клаус Йоганніс на пресконференції у Києві

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі у четвер, 16 червня, відвідали Київ з довгоочікуваним візитом. Уже в столиці України до них доєднався президент Румунії Клаус Йоганніс. Візит відбувся напередодні саміту ЄС, запланованого на 23-24 червня. На ньому, як очікується, має бути ухвалене рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. А в Мадриді 29-30 червня пройде саміт НАТО, на якому, очевидно, говоритимуть і про подальшу військову допомогу Україні з боку членів Альянсу.

Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі приїхали в Україну в одному потязі

Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі приїхали в Україну в одному потязі

Усі четверо лідерів держав і урядів ЄС засудили російську війну в Україні, заявили про підтримку Києва в його європейських прагненнях, підтвердили надання раніше запланованої важкої зброї та висунули нові ініціативи з розблокування експорту українського зерна на світові ринки.

Приголомшливі руїни Ірпеня

Щойно в пресі з'явилися перші фото нічної поїздки Шольца, Макрона і Драгі в поїзді, що прямував до Києва з польського Жешува, багато українських користувачів соцмереж одразу ж відреагували іронічними мемами, підживлюючи поширені в Україні закиди на адресу Заходу в нерішучості щодо надання важкої зброї.

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Разом із Йоганнісом, який доєднався до західноєвропейського тріо на київському вокзалі, політики виїхали до передмістя Києва Ірпеня, який і досі оговтується від наслідків окупації російськими військами. Щойно кортеж вирушив в дорогу, в Києві завили сирени повітряної тривоги, яку було оголошена в більшості областей України.

Маріо Драгі, Еммануель Макрон і Олаф Шольц в Ірпені

Європейські гості відвідали Ірпінь. де побачили наслідки російської окупації

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що побачені ним руйнування "багато що кажуть про брутальність російської нападницької війни, яка націлена суто на руйнацію на загарбництво".  Жорстокі руйнування в цьому місті є нагадуванням про те, що війна повинна закінчитися", - написав він пізніше у Twitter.

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон засудив "варварство" дій російських військових у місті та заявив, що їхні дії мають ознаки воєнних злочинів. За його словами, Україна "повинна чинити опір і перемогти". Відповідаючи на запитання журналістів про його попередні заклики "не принижувати Путіна", які сильно розкритикували в Україні, Макрон запевнив у відданості його держави підтримці Києва і привітав український героїзм у боротьбі з російським "варварством". "Франція була поряд з Україною з першого дня… Ми поряд з українцями без двозначності", - сказав французький лідер. Натомість італійський прем'єр Драгі пообіцяв "відбудувати все", що було знищено російськими військовими. "Вони зруйнували дитячі садки, вони зруйнували дитячі майданчики. Усе буде відбудовано", - пообіцяв він. Європейські політики також поспілкувалися з місцевими мешканцями.

Переговори на тлі повітряної тривоги

Після повернення до Києва європейський квартет провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Попри постійне відчуття війни в столиці України пресконференція за їхніми підсумками відбувалася на галявині біля офіційної президентської резиденції - Маріїнського палацу. Під час неї вдруге цього дня прозвучали сирени повітряної тривоги, але до бункера ніхто так і не пішов. У своїх виступах європейські лідери заявили про безумовну підтримку надання Україні статусу країни-кандидатки на вступ до ЄС, що стало головною новиною всього візиту. Зі свого боку, президент Зеленський, який виглядав втомленим і не надто енергійним, подякував європейським лідерам за візит, назвав цю зустріч історичною і прийняв запрошення Шольца взяти участь у саміті G7.

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Чого в Україні так і не дочекалися від європейських гостей, так це обіцянок прискорити та збільшити масштаб військової допомоги, якої так нагально потребує українське військо. Олаф Шольц лише підтвердив відданість озвученим раніше рішенням щодо постачання Києву самохідних гаубиць та зеніток. "Німеччина давно зламала свою державну традицію, ми стали постачати Україні зброю, і ми будемо робити це і далі, поки Україна цього потребуватиме", - заявив Шольц. Схожі запевнення прозвучали і з вуст Еммануеля Макрона. "Ми зробимо все необхідне, щоб Україна могла сама обирати свою долю, сама робити вибір. Україна вирішуватиме, в який момент припиняти війну, в який момент сідати за стіл переговорів", - додав він.

Під час пресконференції стала зрозумілою мета участі в цьому візиті європейських лідерів президента Румунії Клауса Йоганніса. Саме ця країна має відігравати ключову роль в експорті українського зерна залізничними шляхами та річковим сполученням Дунаєм із подальшим вивозом на світові ринки через румунський порт Констанца. Зі свого боку, голови урядів Німеччини та Італії і президент Франції пообіцяли підтримку реалізації цих планів. "Щоб уникнути кризи, ми маємо забезпечити транспортування зерна. Росія, на жаль, не йде назустріч. Ми маємо діяти всі разом, всі європейці", - зазначив прем'єр Італії Маріо Драгі.

Додатковий знак потепління між Києвом і Берліном

Візит німецького канцлера Шольца до Києва став лише додатковим знаком потепління в українсько-німецьких відносинах, які деякий час перебували в напруженому стані після відмови української влади прийняти президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра у квітні. "Все нормально, ми рухаємося вперед у правильному напрямку, і сьогоднішній візит канцлера до України є дуже важливим", - сказав в інтерв'ю DW міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Олаф Шольц і Володимир Зеленський

У Києві давно чекали на візит німецького канцлера Олафа Шольца (п)

Він привітав "зрушення позиції Німеччини з питання кандидатства (України в члени ЄС. - Ред.)", назвавши його "переломним моментом". "Це не лише сигнал Україні, це також сигнал всім скептикам в Євросоюзі", - заявив Кулеба. За його словами, тепер ніхто у ЄС не зможе розраховувати на скепсис Німеччини з цього питання, а отже, не зможе "заховатися за її спиною".

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Шольц, зброя і Україна: чому канцлер змушений виправдовуватись (15.06.2022)

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  • Літак із військовою допомогою Україні на аеродромі в польському місті Жешув

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Черговий літак із військовою допомогою Україні

    Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

  • Буксирована гаубиця М777

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця М777

    Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

  • Танк Т-72 чеської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Танки Т-72

    Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

  • Зенітно-ракетний комплекс С-300 Росії в Сирії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Зенітно-ракетний комплекс С-300

    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

  • Літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone

    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самохідна артилерійська установка PzH 2000

    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

    Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

  • Буксирована гаубиця FH70 на навчаннях японських сил самооборони

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


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Докладно

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