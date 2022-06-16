Петро Порошенко: Для миру нам потрібна зброя

Колишній президент України Петро Порошенко закликав Німеччину та інші країни в Європі стати "пліч-о-пліч" з Україною. "Для миру нам потрібні три речі: зброя, зброя та зброя", - сказав він в інтерв'ю DW у Києві у середу, 15 червня.

Насамперед за словами Порошенка, йдеться про танки, гаубиці, зенітні ракети та реактивні винищувачі. По-друге, "зброя - це ембарго та санкції". По-третє, необхідно "депутинізувати Росію", заявив український експрезидент.

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Припинення військового вторгнення Росії в Україну є "життєво важливим для майбутнього Європи", зазначив Порошенко. Він попередив про можливість російського вторгнення до інших країн. "Хтозна? Це може бути будь-яка держава в Європі", - застеріг політик.

"Мінськ-2" дозволив Україні "виграти вісім років"

Порошенко, який очолював країну у 2014-2019 роках, також виступив на захист свого рішення підписати у 2015 році "Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод". Документ, який одержав неофіційну назву "Мінськ-2", був покликаний покласти край бойовим діям на Донбасі, де нині сконцентровані російські війська. Досі жодного з його пунктів повністю не виконано, у чому сторони звинувачують одна одну.

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Проте підписання "Мінська-2" дозволило Україні виграти "вісім років для створення армії" та відновлення економіки країни, переконаний Порошенко. "Ми виграли вісім років, щоб продовжити реформи та рухатися до Європейського Союзу", - додав він.

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