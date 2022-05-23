СБУ опублікувала свідчення Медведчука проти Порошенка

Затриманий службою безпеки України (СБУ) народний депутат Віктор Медведчук повідомив, що питаннями виведення з державної власності нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" він займався на прохання тодішнього президента України Петра Порошенка. Про це Медведчук розповів, надаючи свідчення Службі безпеки України, відео його допиту опубліковано СБУ у понеділок, 23 травня.

"Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях", - заявляють у спецслужбі.

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Отже, як зазначають у СБУ, Медведчук запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання Порошенка. "І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп - до 42 мільйонів доларів. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачування дизеля через магістраль припинилося", - йдеться у повідомленні.

Схема поставок вугілля з ОРДЛО

Крім того Медведчук розповів деталі узгодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях "ЛДНР". "У цьому було задіяно фактично всю верхівку державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями й тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", - інформує СБУ з посиланням на слова Медведчука.

"Таким чином державний апарат, вищі посадові особи, очолювані паном Порошенком, організували, налагодили і реалізовувати цю схему поставок вугілля з непідконтрольної території на територію України", - наголосив Медведчук у своїх свідченнях. За його словами, його роль полягала у тому, "що стосувалось Російської Федерації, керівництва РФ, де потребувалася моя допомога в окремих домовленостях, які могли б забезпечити реалізацію цих поставок вугілля за ініціативою Порошенка і тих людей з державного апарату, які цих займалися".

"Розповівши це, я зовсім не очікував, що у когось має змінитися стосовно мене думка. Я просто хотів, щоб ці факти, хоч і нечисельні, про те, чим зокрема займався пан Порошенко, будучи президентом України, стали відомими", - зазначив наприкінці свого допиту Медведчук.

"Піар" СБУ

Адвокат Порошенка Ігор Головань у коментарі "Суспільному" заявив, що слова Медведчука не відповідають дійсності. "На нашу думку взагалі те, що робить СБУ - це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ - це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає", - наголосив він. На думку Голованя, рішення оприлюднити свідчення Медведчука пов’язане із судовим засіданням у справі п’ятого президента. "Сьогодні призначене судове засідання стосовно арешту на майно Петра Порошенка. Це звичайний тиск на суд", - підсумував адвокат.

Медведчук під вартою

Личаківський районний суд Львова 16 квітня взяв нардепа-втікача під варту без можливості внесення застави. Його затримали 13 квітня під час спроби виїзду за межі Київської області. За даними СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. У відповідь на пропозицію Зеленського обміняти нардепа на українських полонених, у Кремлі тоді зазначили, що не бачать такої можливості, адже він не є громадянином РФ.

27 лютого, на четвертий день повномасштабної війни РФ проти України, стало відомо про втечу Медведчука з-під домашнього арешту. Він перебував під ним з 12 жовтня через підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу в 2014-2015 роках.

Крім того, нардеп та кум президента РФ Володимира Путіна також фігурує у справі про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму, за якою 11 травня йому повідомили про підозру в держзраді. Крім того, йому інкримінують проведення підривної діяльності проти України. У цій справі Медведчук перебував під домашнім арештом пів року, а після закінчення цього строку суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.

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