Віктора Медведчука суд взяв під варту

Личаківський районний суд Львова у суботу, 16 квітня, ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для народного депутата Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді.

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджено генеральним прокурором, та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомляє суд у Facebook.

Альтернативи у вигляді застави рішення суду не передбачає.

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Як повідомлялося, 11 травня 2021 року Медведчуку з парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" було повідомлено про підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму. Тоді на Медведчука наклали особисті зобов'язання.

Згодом, у жовтні, Офіс генпрокурора надав Медведчуку нову підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю донезаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 - початку 2015 року. У рамках цього розслідування суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

27 лютого 2022 року надійшло повідомлення, що Медведчук утік з-під домашнього арешту. 12 квітня Медведчука було затримано при спробі незаконного перетину українського державного кордону.