Коментар: Затримання Медведчука - судити не можна обміняти

СБУ спіймала Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту. Кум Путіна, якого звинувачують у держзраді та причетності до фінансування тероризму в ОРДЛО (до початку війни - окремі райони Донецької та Луганської областей, непідконтрольні офіційному Києву. - Ред.), за допомогою ФСБ намагався втекти до Росії через Придністров'я. Зеленський уже запропонував Кремлю обміняти Медведчука на полонених українців. Публічно Москва прохолодно поставилася до цієї ідеї. Але я впевнений, що Путін докладе максимум зусиль для порятунку Віктора Володимировича, до якого він має не менше запитань, ніж СБУ.

В'язниця чи обмін?

Коментуючи можливість обміну кума Путіна на українців, які потрапили в російський полон, речник президента РФ Дмитро Пєсков, звичайно ж, лукавить. Він стверджує, що у Кремлі не знають, чи хоче цього сам Медведчук, який не є ані громадянином Росії, ані учасником так званої "спеціальної військової операції". Але вже сам факт того, що кум Путіна за сприяння ФСБ намагався через Придністров'я втекти до Росії, говорить сам за себе.

Сергій Руденко

Куди Медведчук потрапить після вироку українського суду - у в'язницю чи під обмін, вирішуватиме не він, а Зеленський та Путін. Для президента України дуже важливо витягти з полону своїх військових. Для господаря Кремля - ​​почути з вуст свого кума пояснення, чому попри велику підтримку Москви проєкт "русского мира", який в Україні курирував Медведчук, провалився. Не зовсім упевнений, що Віктор Володимирович зараз готовий до такої розмови з Путіним. Але вибір у нього насправді невеликий. Так, і судячи з останнього ультимативного звернення його дружини Оксани Марченко до Володимира Зеленського, все велике сімейство Медведчука чекає на нього в Росії.

Для українців судовий вирок путінському куму, який колись мав значний вплив і на українську політику, і на служителів Феміди, буде маркером справедливості в державі. За умов війни громадяни України вже стали очевидцями жахливих злочинів із боку Росії. Але вони мають стати і свідками невідворотного покарання тих, хто привів цю війну до їхнього дому. Хоча, впевнений, для більшості українців справжню цінність має життя захисників вітчизни, а не майбутня доля колаборанта, якого пов'язують особисті пута з Володимиром Путіним.

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Три ляпаси Путіну

За минулий рік Володимир Путін отримав кілька гучних ляпасів з боку Києва. І всі вони пов'язані із Віктором Медведчуком. Спочатку українська влада закрила три телеканали, які належали куму президента Росії, потім посадила його з електронним браслетом під домашній арешт. І нарешті - на 48-й день війни, відловивши VIP-втікача, явила публіці злякану, розпатлану людину в наручниках, одягнену в піксель без будь-яких знаків розпізнавання.

Те, що відбувається з Медведчуком в Україні, Путін, впевнений, сприймає як особисту образу. І хоч би скільки російська сторона намагалася переконувати українців, що вона не збирається включати кума президента РФ в обмінний фонд, очевидно, що для господаря Кремля принципово відбити його в України. Мовляв, Путін своїх не кидає.

Віктор Медведчук - лише верхівка "русского мира" в Україні. За ним стоїть складна схема, яка два десятиліття працювала на Москву. Його знання несуть пряму загрозу особисто Володимиру Путіну. Як тепер, так і в майбутньому. Медведчук - не лише важливий свідок, а й співучасник воєнних злочинів, які скоює російське керівництво на території України. Відмовитися від кума в цій ситуації було б вкрай нерозумним з боку Путіна.

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Медведчук приречений на забуття

Ще до винесення судового вердикту у справі про державну зраду та про причетність до фінансування тероризму в ОРДЛО Медведчук, який так хизувався своїми адвокатськими здібностями, вже отримав свій вирок. Україна, яку він так не любив та ненавидів, платить йому взаємністю. Тавро кума ката українців відтепер не приховаєш і не змиєш. Воно назавжди залишиться з ним, хоч би який статус він мав у майбутньому.

Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну поклало край кар'єрі Віктора Медведчука. Із колись впливової й багатої людини він перетворився на жалюгідного колаборанта та помічника окупантів. Все те, до чого він так прагнув останні двадцять років - слава, гроші, успіх, луснуло, як мильна бульбашка. Всемогутній кум Путіна виявився нікчемним та використаним матеріалом. Так само, як у 2014 році Віктор Янукович. Як і він, Медведчук приречений на забуття. Якщо не в українській в'язниці, то десь у середній смузі Росії.

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