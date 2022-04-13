У СБУ розповіли деталі спецоперації по затриманню Медведчука

Глава Служби безпеки України Іван Баканов оприлюднив деталі спеціальної операції по затриманню народного депутатавід забороненої на період воєнного стану партії "Опозиційна платформа - За життя" і кума російського президента Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, за даними СБУ, російська Федеральна служба безпеки планувала вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров'я, а згодом до Москви. Баканов зазначив, що до її реалізації залучили навіть "представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців".

Як розповів глава СБУ, ФСБ намагалася максимально замаскувати свої плани: вкидала дезінформацію, спеціально робила фейкові "зливи" намагалася організувати "липові" маршрути для евакуації політика і пустити СБУ хибним слідом, навіть підготувала двійників Медведчука для відведення уваги.

Планували переправити човном до Придністров'я

"Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там човном переправити до так званої "Придністровської Молдавської Республіки", де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви", - наголосив Баканов. Він додав, що контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ, завдяки чому вдалося затримати Медведчука по дорозі - під час його виїзду з Київської області.

Тепер на народного депутата, якого в Україні підозрюють в державній зраді, чекає суд та тримання під вартою. Баканов наголосив, що українські правоохоронці, які супроводжували Медведчука, також будуть відповідати за свої дії.

Втеча Медведчука

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, втік з-під домашнього арешту. 18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Віктора Медведчука та оголосив його у розшук.

Віктора Медведчука в Україні підозрюють в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу в 2014-2015 роках. За версією слідства, це підірвало енергетичну незалежність України. У цій справі з 12 жовтня Медведчук перебував під домашнім арештом, який один раз уже продовжували.

Крім того, нардеп та кум президента РФ Володимира Путіна також фігурує у справі про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму, за якою 11 травня йому повідомили про підозру в держзраді. Крім того, йому інкримінують проведення підривної діяльності проти України. У цій справі Медведчук перебував під домашнім арештом пів року. Після закінчення цього строку суд змінив запобіжний захід Медведчуку на особисте зобов'язання.