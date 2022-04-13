У СБУ розповіли деталі спецоперації по затриманню Медведчука

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За даними глави СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. Втім, українським правоохоронцям вдалося затримати нардепа-втікача на виїзді з Київщини.
Глава Служби безпеки України Іван Баканов оприлюднив деталі спеціальної операції по затриманню народного депутатавід забороненої на період воєнного стану партії "Опозиційна платформа - За життя" і кума російського президента Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, за даними СБУ, російська Федеральна служба безпеки планувала вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров'я, а згодом до Москви. Баканов зазначив, що до її реалізації залучили навіть "представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців".
Як розповів глава СБУ, ФСБ намагалася максимально замаскувати свої плани: вкидала дезінформацію, спеціально робила фейкові "зливи" намагалася організувати "липові" маршрути для евакуації політика і пустити СБУ хибним слідом, навіть підготувала двійників Медведчука для відведення уваги.
"Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там човном переправити до так званої "Придністровської Молдавської Республіки", де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви", - наголосив Баканов. Він додав, що контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ, завдяки чому вдалося затримати Медведчука по дорозі - під час його виїзду з Київської області.
Тепер на народного депутата, якого в Україні підозрюють в державній зраді, чекає суд та тримання під вартою. Баканов наголосив, що українські правоохоронці, які супроводжували Медведчука, також будуть відповідати за свої дії.
27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, втік з-під домашнього арешту. 18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Віктора Медведчука та оголосив його у розшук.
Віктора Медведчука в Україні підозрюють в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу в 2014-2015 роках. За версією слідства, це підірвало енергетичну незалежність України. У цій справі з 12 жовтня Медведчук перебував під домашнім арештом, який один раз уже продовжували.
Крім того, нардеп та кум президента РФ Володимира Путіна також фігурує у справі про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму, за якою 11 травня йому повідомили про підозру в держзраді. Крім того, йому інкримінують проведення підривної діяльності проти України. У цій справі Медведчук перебував під домашнім арештом пів року. Після закінчення цього строку суд змінив запобіжний захід Медведчуку на особисте зобов'язання.