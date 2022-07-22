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Іван Баканов

Іван Баканов - український державний діяч, колишній керівник "Кварталу 95". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іван Баканов".

Після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського Івана Баканова було призначено спочатку першим заступником голови Служби безпеки України, а з 29 серпня 2019 року він очолив СБУ. На чолі СБУ Іван Баканов перебував до липня 2022 року. До цього призначення Іван Баканов очолював політичну партію "Слуга народу". Іван Баканов є другом дитинства Володимира Зеленського. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Михайло Подоляк про контрнаступ, Єрмака і переговори з Росією (22.07.2022) 22.07.2022

Коли Україна знову сяде за стіл переговорів з РФ? Як будуть звільняти Херсон? А також що означають кадрові перестановки в оточенні Зеленського та скандали довкола Андрія Єрмака і Олега Татарова? Про це Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, розповів в інтерв'ю DW.

За що Зеленський звільнив Венедіктову і Баканова? (19.07.2022) 19.07.2022

Що стоїть за звільненням генпрокурорки Ірини Венедіктової і голови СБУ Івана Баканова, чому Володимир Зеленський пішов на такий крок саме тепер і як відреагують західні партнери - DW поцікавилася у політиків та експертів.
Коментар: Проблема в самому Зеленському, а не в його друзях

Коментар: Проблема в самому Зеленському, а не в його друзях 19.07.2022

Звільнення президентом України генпрокурора та голови СБУ не вирішить проблем цих органів. Лінчування призначених раніше друзів та соратників лише відволікає від головної проблеми - нестачі реформ, вважає Євген Тейзе.
Звільнення Баканова та Венедіктової: початок реформування СБУ та ОГПУ?

Звільнення Баканова та Венедіктової: початок реформування СБУ та ОГПУ? 19.07.2022

Верховна Рада звільнила очільників СБУ та Офісу генпрокурора (ОГПУ). Напередодні президент Володимир Зеленський відсторонив їх від виконання обов'язків. Як оцінюють таке рішення експерти та політики - в матеріалі DW.
Верховна Рада звільнила Баканова і підтримала звільнення Венедіктової

Верховна Рада звільнила Баканова і підтримала звільнення Венедіктової 19.07.2022

Напередодні Володимир Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків та попросив депутатів звільнити його. Він також відсторонив генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та попросив у Ради згоди на її звільнення.
Про звільнення Баканова та Венедіктової поки не йдеться - Офіс президента

Про звільнення Баканова та Венедіктової поки не йдеться - Офіс президента 18.07.2022

​​​​​​​Остаточне рішення про долю голови СБУ та генпрокурорки Зеленський прийматиме за результатами службових перевірок, заявили в Офісі президента.
Зеленський відсторонив генпрокурорку Венедіктову та голову СБУ Баканова

Зеленський відсторонив генпрокурорку Венедіктову та голову СБУ Баканова 17.07.2022

Виконуючим обов'язки генпрокурора Зеленський призначив заступника Венедіктової Олексія Симоненка. Баканова усунули з посади відповідно до статті дисциплінарного статуту про неналежне виконання обов'язків.
Труба слідом за вугіллям: чи загрожують нові свідчення Медведчука Порошенку

Труба слідом за вугіллям: чи загрожують нові свідчення Медведчука Порошенку 31.05.2022

Не провівши за ґратами і двох місяців, депутат Віктор Медведчук, кум Володимира Путіна, врешті почав давати свідчення проти Петра Порошенка. Чим це загрожує п'ятому президентові та його оточенню, розбиралася DW.
Баканов: Влада у 2014-2015 роках працювала проти України

Баканов: Влада у 2014-2015 роках працювала проти України 23.05.2022

Голова СБУ заявив, що показання Віктора Медведчука підтверджують участь Петра Порошенка у закупівлі вугілля в ОРДЛО. Партія "Європейська солідарність" називає відео із затриманим нардепом "інформаційною диверсією".

У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука

У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука 13.04.2022

За даними глави СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. Втім, українським правоохоронцям вдалося затримати нардепа-втікача на виїзді з Київщини.

Ситуація на кордоні з Білоруссю: РНБО готується до різних сценаріїв

Ситуація на кордоні з Білоруссю: РНБО готується до "різних сценаріїв" 14.11.2021

Україна готова і до ймовірного перенаправлення міграційного потоку з Білорусі в бік України, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Медведчук заявив, що перебуває в Україні й не збирається ховатися

Медведчук заявив, що перебуває в Україні й "не збирається ховатися" 12.05.2021

Підозрюваний у державній зраді народний депутат Віктор Медведчук заявив, що перебуває в Україні, і назвав події довкола нього "політичною розправою".
Медведчук поки перебуває в Україні, Козак вже у Росії - Баканов

Медведчук поки перебуває в Україні, Козак вже у Росії - Баканов 11.05.2021

За даними Служби безпеки України, Віктор Медведчук з 8 травня перебуває в Україні, а Тарас Козак, ймовірно, вже у РФ.
Санкції РНБО: Данілов назвав імена найбільших контрабандистів

Санкції РНБО: Данілов назвав імена "найбільших контрабандистів" 03.04.2021

Олексій Данілов озвучив імена осіб, проти яких РНБО запровадила санкції за контрабанду. На митниці повідомляють про відсторонення більше 100 співробітників.
РНБО запроваджує санкції проти Януковича та його колишнього оточення

РНБО запроваджує санкції проти Януковича та його колишнього оточення 19.03.2021

Під запроваджені РНБО санкції потрапили 27 осіб. Серед них - Віктор Янукович. колишні урядовці, а також міліціонери, які зрадили присязі. Також санкції запроваджують щодо 19 компаній-надрокористувачів.
Що відомо про санкції проти Козака і телеканалів 112, Newsone і ZIK

Що відомо про санкції проти Козака і телеканалів 112, Newsone і ZIK 03.02.2021

Зеленський запровадив санкції проти Тараса Козака і підприємств, які володіють українськими телеканалами 112, Newsone і ZIK. DW підсумовує головні факти.
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