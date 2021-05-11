Медведчук заявив, що перебуває в Україні й "не збирається ховатися"

Народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру, заявив, що перебуває в Україні і не збирається ховатися від правосуддя.

"Сьогодні, виконуючи протизаконний наказ влади, Генпрокуратура, грубо порушуючи Конституцію і закони України, провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не виявили. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, в порушення встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді", - говориться в заяві Медведчука, опублікованій на сайті партії ОПЗЖ увечері вівторка, 11 травня.

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Медведчук упевнений, що виписана йому генпрокуроркою Венедіктовою підозра є політичною розправою. "Все, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я і надалі братиму участь у законних слідчих діях і домагатимуся справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України", - підсумував Медведчук.

Венедіктова каже про державну зраду

Під час брифінгу 11 травня разом з головою СБУ Іваном Бакановим генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що Медведчук вів "підривну діяльність" проти України, через що йому та іншому депутатові від ОПЗЖ Тарасові Козаку оголошено підозри в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів.

За словами Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Зокрема, за даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передавання спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю.

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При цьому Баканов зазначив, що у 2020 році Медведчук передав владі Росії секретні дані про дислокацію українського військового підрозділу. "У серпні 2020 року Медведчук направив Козаку (Дмитрові Козаку, заступнику керівника адміністрації президента Росії. - Ред.) секретні дані про розміщення прихованого військового підрозділу Збройних сил України та його особовий склад, а також дані з бойової підготовки", - повідомив глава СБУ.

