Чи є шанс у "телеканалів Медведчука" повернутися в ефір?

Касаційний адміністративний суд Верховного суду почав розгляд першого з десяти позовів від трьох українських телеканалів, проти яких два місяці тому в Україні були запроваджені санкції. Йдеться про телеканали "112 Україна", NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") та ZIK, котрі пов'язують з одним з лідерів партії "Опозиційна платформа-За життя" (ОПЗЖ) Віктором Медведчуком, та їхнього власника - депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Тараса Козака.

У ролі позивача цього разу виступає компанія ТОВ "Новини 24 години", яка оскаржила указ президента України Володимира Зеленського щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про запровадження санкцій до цих телеканалів. Це вже не перша спроба оскаржити санкції. Раніше цей же суд відмовив у задоволенні позову харківського юриста, члена "Чугуївської правозахисної групи" Романа Лихачова, який оскаржував втрату доступу до інформаційних програм заблокованих телеканалів.

Засідання, яке відбулося в понеділок, 29 березня, пройшло спокійно, без протестів та пікетів. Справу слухає колегія з п'яти суддів. На суді присутні по двоє представників Офісу президента та Служби безпеки України (СБУ), а також адвокат позивача.

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Від СБУ хочуть доказів

"У РНБО навіть немає регламенту, на основі якого вони працюють, - сказав DW адвокат ТОВ "Новини 24 години" Василь Сметана. - Ми говоримо точно про незаконне рішення РНБО і про те, чи побоїться чи не побоїться суд його скасувати". У суду Сметана вимагає доказів та документів від СБУ, які стали підставою для застосування санкцій. Натомість СБУ наполягає, що ця інформація поки що "з обмеженим доступом" і просить суд ще дозбирати докази, аби її оприлюднити.

Адвокат Сметана вимагає доказів та документів від СБУ, які стали підставою для застосування санкцій проти трьох телеканалів

Як повідомлялось раніше в ЗМІ, підставою для запровадження санкцій проти Тараса Козака та його каналів нібито стало розслідування щодо схем із поставками вугілля з окупованих територій, які сприяють фінансуванню тероризму. Офіційно СБУ це не підтвердила, але й не спростувала. Поки що не було висунуто й жодних підозр щодо цього Козаку.

В Офісі президента України кажуть, що санкції - це інструмент для забезпечення національної безпеки та упередження загроз, тому в основі санкції можуть бути й без кримінальних провадженнь. "Якщо є інші обставини, які говорять про загрози нацбезпеці країни, то санкції встановлюються, щоб ці загрози усунути", - сказали DW в Офісі президента.

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарина Каленюк вказує на те, що українське санкційне законодавство справді не передбачає обов’язкової наявності кримінальних підозр. Водночас вона припускає, що СБУ збирає докази поставок Тарасом Козаком вугілля з окупованих територій. "Я так розумію, що в основу накладання санкцій проти телеканалів Медведчука лягли розвідувальні дані з окупованих територій. Однак розвіддані не мають статусу доказів. Тому СБУ потрібен час", - каже виконавча директорка Центру протидії корупції.

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Переродження у "Перший незалежний"

Каленюк не виключає, що телеканали, котрі опинилися під санкціями, можуть знову відновити мовлення, хоча правова основа для застосування санкцій в президента Зеленського була ґрунтовною. "Через наші суди все можливо, бо вони нереформовані, - каже Каленюк. - Тому від телеканалів Медведчука будуть ще позови, допоки не дійдуть правильному судді у правильні руки".

Поки СБУ шукає докази, "112 Україна", NewsOne, ZIK уже майже два місяці не виходять в ефір. Телетрансляцію ці телеканали відключили відразу після застосування санкцій. Але відразу після цього співробітники медіахолдингу Козака об’єдналися й стали власниками львівського каналу "Перший незалежний" та планували відновити ефірне мовлення. Щоправда, "Перший незалежний" пропрацював лише годину: супутники та провайдери припинили його мовлення.

Не зважаючи на це, дивитися ці телеканали та читати поширювану ними інформацію все одно можна в соцмережах. Своє мовлення вони ведуть у YouTube. Тепер всі колишні сторінки "112 Україна", NewsOne, ZIK у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram ведуть на лінк YouTube-трансляції "Першого незалежного". До речі, контент цього YouTube-каналу не відрізняється від того, який ці телеканали раніше транслювали в телеефірі.

Вплив санкцій ще треба досліджувати

"Ці канали робили рейтинги російською пропагандою та російськими меседжами на дестабілізацію в Україні. На новому YouTube-каналі в них не так багато підписників і глядачів, тому вони не мають особливого впливу зараз", - каже аналітик фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Андрій Сухарина. За його словами, свою політичну функцію - зниження політичних рейтингів партії "Опозиційна платформа-За життя" - санкції виконали, адже рейтинги почали знижуватись.

Соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології показує, що в порівнянні з кінцем січня партія "ОПЗЖ" втратила підтримку виборців, а пропрезидентська "Слуга народу" навпаки - набрала. На думку Сухарини, санкції інформаційно послабили цих суб’єктів та їхній вплив. "Але ще треба робити ґрунтовні дослідження з оцінки впливу пропаганди та її поширення в Україні, а також впливу санкцій на цей процес", - зазначив Сухарина.

Як свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, які були оприлюднені в середині березня, 54 відсотки українців, підтримують рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука, а санкції проти телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne підтримують 46 відсотків респондентів.