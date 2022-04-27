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Тарас Козак

Тарас Козак - український політик і бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тарас Козак".

Тарас Козак - депутат Верховної Ради від "Опозиційного блоку - За життя". До роботи у Верховній Раді багато років пропрацював на митниці і в податковій службі України. Перед парламентськими виборами 2019 року Козак купив три українські телеканали - NewsOne, "112 Україна" і ZIK, які пов'язують з Віктором Медведчуком. Як вказують аналітичні звіти неурядових організацій, ці канали перед виборами найменш збалансовано висвітлюють виборчу кампанію, активно агітуючи за Віктора Медведчука і його партію "Опозиційна платформа - За життя". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука і Козака на Львівщині

ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука і Козака на Львівщині 27.04.2022

Слідчі дії відбуваються у квартирах та підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука.

YouTube заблокував медіа пов'язані з Медведчуком та видалив канали ОРДЛО

YouTube заблокував медіа пов'язані з Медведчуком та видалив канали ОРДЛО 04.02.2022

Американський відеохостинг заблокував акаунти двох українських каналів, що знаходяться під санкціями РНБО. Цього ж дня видалено низку акаунтів самопроголошених республік на сході країни за "порушення правил спільноти".
США наклали санкції на двох українських нардепів за співпрацю з ФСБ

США наклали санкції на двох українських нардепів за співпрацю з ФСБ 20.01.2022

Під санкції потрапили народні депутати від ОПЗЖ Тарас Козак і Олег Волошин. За даними Держдепу США, вони працювали над дестабілізацією України.
Зеленський увів санкції проти телеканалів соратників Медведчука

Зеленський увів санкції проти телеканалів соратників Медведчука 29.12.2021

Володимир Зеленський запровадив санкції проти телеканалів "Перший Незалежний" і UkrLive, які стали наступниками підсанкційних мовників "112 Україна", Newsone і ZIK.
За вибори в Криму і польоти в Росію: Зеленський запровадив нові санкції

За вибори в Криму і польоти в Росію: Зеленський запровадив нові санкції 08.12.2021

Зеленський запровадив санкції проти осіб, причетних до виборів в Криму. Президент також увів в дію обмеження проти компаній, на які було оформлено літаки, що ймовірно перевозили Віктора Медведчука з Києва до Москви.
Слідство щодо Медведчука та Козака завершено - Офіс генпрокурора

Слідство щодо Медведчука та Козака завершено - Офіс генпрокурора 20.08.2021

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про завершення слідства щодо підозри двох нардепів у державній зраді та розграбуванні національних цінностей.
Суд переніс на 30 липня розгляд апеляції Медведчука на домашній арешт

Суд переніс на 30 липня розгляд апеляції Медведчука на домашній арешт 20.07.2021

Віктор Медведчук повідомив, що розгляд його апеляції в Київському апеляційному суді має відбутися 30 липня.
Суд заарештував майно депутата від ОПЗЖ Тараса Козака

Суд заарештував майно депутата від ОПЗЖ Тараса Козака 13.07.2021

Тарас Козак оголошений у розшук. Його підозрюють у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у Криму. У цій справі перебуває під домашнім арештом ще один депутат від ОПЗЖ - Віктор Медведчук.
Суд подовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня

Суд подовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня 09.07.2021

Віктор Медведчук носитиме електронний браслет і сидітиме під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня. Депутат від ОПЗЖ планує оскаржити рішення суду.
СБУ допитала Петра Порошенка у справі Медведчука та Козака

СБУ допитала Петра Порошенка у справі Медведчука та Козака 04.06.2021

Петра Порошенка викликали як свідка в кримінальному провадженні за підозрою щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів.
В ООН занепокоєні закриттям в Україні проросійських телеканалів

В ООН занепокоєні закриттям в Україні проросійських телеканалів 01.06.2021

Рішення про закриття телеканалів 112 Украина, NewsOne и ZiK не містить обґрунтування і не було прийнято незалежним органом, наголосили в управлінні верховного комісара ООН з прав людини.

Народного депутата Тараса Козака оголосили в розшук

Народного депутата Тараса Козака оголосили в розшук 20.05.2021

Суд у Києві дав дозвіл на затримання народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а СБУ оголосила його в розшук.
Промінь та Нові проєкти: які докази держзради Віктора Медведчука зібрали правоохоронці

"Промінь" та "Нові проєкти": які докази держзради Віктора Медведчука зібрали правоохоронці 15.05.2021

Прокуратура не змогла переконати суд у необхідності взяття під варту одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука - він перебуватиме під домашнім арештом. DW з'ясовувала, у чому саме підозрюють політика.

Тарас Козак перебуває в Білорусі на лікуванні - Медведчук

Тарас Козак перебуває в Білорусі на лікуванні - Медведчук 13.05.2021

Підозрюваний у держзраді депутат від ОПЗЖ Тарас Козак перебуває на лікуванні в Білорусі. В цьому запевнив його однопартієць Віктор Медведчук.
Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора й готовий до арешту

Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора й готовий до арешту 12.05.2021

Віктор Медведчук запевнив, що не збирається ховатися від слідства й готовий до того, що його візьмуть під варту. Справу проти себе політик вважає політичними репресіями.

Підозра Медведчуку в держзраді: чи є перспективи в кримінальної справи

Підозра Медведчуку в держзраді: чи є перспективи в кримінальної справи 12.05.2021

Лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у держзраді. Це новий етап протистояння української влади й проросійського політика, кума Путіна. DW з'ясовувала, чи є перспективи в кримінальної справи Медведчука.
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