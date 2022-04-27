Тарас Козак - український політик і бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тарас Козак".

Тарас Козак - депутат Верховної Ради від "Опозиційного блоку - За життя". До роботи у Верховній Раді багато років пропрацював на митниці і в податковій службі України. Перед парламентськими виборами 2019 року Козак купив три українські телеканали - NewsOne, "112 Україна" і ZIK, які пов'язують з Віктором Медведчуком. Як вказують аналітичні звіти неурядових організацій, ці канали перед виборами найменш збалансовано висвітлюють виборчу кампанію, активно агітуючи за Віктора Медведчука і його партію "Опозиційна платформа - За життя". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.