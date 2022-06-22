Чому процес над Віктором Медведчуком закрили для громадськості

Від самого ранку четверга, 23 червня, у тісному вестибюлі Личаківського районного суду у Львові юрмляться журналісти. О 10:30 тут має розпочатися підготовче засідання у справі за обвинуваченням народного депутата, лідера забороненої цього тижня партії "Опозиційна платформа - За життя" та кума російського президента Володимира Путіна - Віктора Медведчука. Вже понад рік Служба безпеки України (СБУ) та Держбюро розслідувань інкримінують йому державну зраду та замах на розграбування національних цінностей - серйозні обвинувачення, за які передбачено до 15 років ув'язнення.

Саме за підозрою у цих злочинах відомому політику та адвокату вперше обмежили волю у травні минулого року - тоді Печерський райсуд столиці відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід продовжували кілька разів, домашній арешт народному депутатові призначили і в іншій, "вугільній справі", але з початком вторгнення РФ в Україну він утік зі свого київського маєтку. У квітні СБУ затримала Медведчука буцімто при спробі втекти за кордон, з того часу він перебуває під вартою у ізоляторі спецслужби.

Нині Медведчука і надалі тримають в столиці - в засіданні він бере участь за допомогою відеозв'язку з Київського апеляційного суду. Тож до зали Личаківського райсуду слідом за журналістами заходить лише прокурор Денис Долбещенков та двоє з групи адвокатів обвинуваченого."Приберіть свої камери та мікрофони, ви заважаєте пройти мені на робоче місце", - ледь не з порога накидається на телевізійників адвокатка Тетяна Жуковська.

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У залі Личаківського районного суду Львова не вистачало лише обвинуваченого Віктора Медведчука

Усі проти публічності

Суддя Григорій Жовнір розпочинає слухання з питання про публічність подальшого розгляду справи. Як стає відомо, про закриття процесу просять всі сторони, окрім присутніх журналістів. "Розгляд обвинувачення передбачає розголошення матеріалів, які містять державну таємницю (...) До того ж обвинувачений є підозрюваним в інший кримінальній справі, де, враховуючи обізнаність щодо дій вищого військового керівництва країни-агресора, потребує додаткових заходів захисту", - аргументував своє клопотання прокурор Долбещенков.

З ним погоджуються і адвокати Віктора Медведчука. "Розголошення деталей цього провадження може завдати шкоду національній безпеці, особливо в умовах воєнного стану", - наполягає адвокат Владислав Шипоша.

"Кожному із захисників за останні чотири дні представники ЗМІ неодноразово телефонували. Це заважає працювати і заважатиме розгляду справи", - додає адвокатка Жуковська.

Зрештою і сам Віктор Медведчук, який раніше публічно заперечував провину в інкримінованих йому злочинах, просив закрити розгляд справи від публіки, тож суддя Жовнір попросив журналістів залишити залу до оголошення вироку.

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Прокурор Денис Долбещенков (п) просить суддю Григорія Жовніра закрити процес для ЗМІ

Таємниця розвідників

Як з'ясувала DW, державні секрети містяться лише в одному з трьох епізодів, інкримінованих Медведчуку в рамках цього судового процесу. Йдеться про ймовірну передачу російським спецслужбам військової таємниці - інформації про місцезнаходження, бойову підготовку, особовий склад та плани використання військової частини головного управління розвідки міністерства оборони.

Ще минулого року, вимагаючи арешту Віктора Медведчука, прокуратура наполягала: саме статус народного депутата допоміг зібрати ці секретні відомості, які 1 серпня 2020 року він переслав своєму колезі по фракції ОПЗЖ Тарасові Козаку, а вже той, перебуваючи на території Росії, "здійснював системний обмін інформацією з російською владою". Сам Тарас Козак нині перебуває у розшуку, обвинувачення проти нього виділені в окремі провадження.

"Промінь" спецслужб

Попри нинішнє бажання засекретити судовий розгляд, прокуратура ще на етапі слідства встигла опублікувати чимало матеріалів, які мали б підтверджувати закиди у держзраді Медведчуку. Більшість з них - це листування депутата, вочевидь, зламане восени 2020 року. Серед листів, на які посилалось обвинувачення раніше, - опис масштабного проєкту "Промінь", який Медведчук та Козак отримали від "невстановлених осіб".

В травні 2021 року Віктор Медведчук вперше потрапив під домашній арешт саме у справі "Променю"

Як випливає з кількох сторінок опису, оприлюднених СБУ, "Промінь" мав стати сукупністю агенції з працевлаштування та навчання українських громадян у РФ, сервісугрошових переказів заробітчан на батьківщину та громадської організації з інтеграції українців у Росії. Громадян України, які прибувають в Росію на заробітки та навчання, автори проєкту називали "цінним ресурсом" не тільки для ринку праці, але й для "відновлення дружніх відносин" та "вирішення внутрішньополітичних завдань" через їхню консолідацію на виборах.

Біля останнього пункту рукою Віктора Медведчука дописано "головне", стверджують українські правоохоронці. На їхню думку, саме власним почерком український народний депутат і вчинив державну зраду - прописану в документах проєкту тісну співпрацю з МВС та ФСБ Росії правоохоронці вважають прямим свідченням співробітництва депутатів з російськими спецслужбами. Щоправда, слідство так і не повідомило, хто ж був автором загадкового проєкту і чому його не вдалося реалізувати.

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Проєкт "глибокого" буріння

Окрім секретних закидів у державній зраді судді Жовніру доведеться розглядати доволі рідкісні обвинувачення Віктора Медведчука у пособництві у веденні агресивної війни проти України, а саме у замаху на розграбування національних ресурсів. Саме так трактували правоохоронці історію з компанією "Нові проєкти", ймовірно пов'язаною з лідером ОПЗЖ.

Адвокати Тетяна Жуковська та Владислав Шипоша також воліли б не бачити пресу на засіданнях

У 2012 році "Нові проєкти" отримали від української влади дозвіл на розвідку шельфового нафтогазового родовища "Глибоке", що починається за 30 кілометрів від узбережжя Керченського півострова. Його ресурси у 2016 році оцінювалися у понад вісім мільйонів тонн нафти та 1,4 мільйона кубічних метрів газу загальною вартістю 38,8 мільярда гривень.

Після анексії українського Криму Росією у 2014 році київська компанія "Нові проєкти" почала процес перереєстрації на півострові. Прокуратура раніше посилалася на перехоплені СБУ розмови Віктора Медведчука з віцепрем'єром Росії Дмитром Козаком - 2015 року вони начебто обговорювали деталі переоформлення прав на цю компанію. У 2015 році компанія "Нові проєкти" дійсно була зареєстрована в Сімферополі, невдовзі місцевий суд визнав за нею право на користування родовищем, а уряд РФ надав їй усі необхідні ліцензії до 2046 року.

На попередніх слуханнях прокуратура посилалася на лист, вочевидь перехоплений з пошти Медведчука у серпні 2020 року. У ньому компанія просить безпосередньо президента РФ Володимира Путіна вирішити важливу проблему з розробкою родовища - зсунути межі району бойової підготовки Чорноморського флоту Росії, на ділянці якого вона хоче встановити бурову платформу. Рукописні правки до документа, за твердженням прокуратури, зроблені особисто Віктором Медведчуком.

"Таким чином Віктор Медведчук створив іноземну організацію, якій передав документацію щодо розвідки родовища, допомагаючи у її підривній діяльності проти України і розгарбуванні національних цінностей", - наполягали у генеральній прокуратурі в травні минулого року.

Тоді, напередодні перших слухань про арешт Віктора Медведчука, російська влада несподівано почала ліквідацію "Нових проєктів". Сам же підозрюваний не визнавав своєї причетності до компанії, чорноморського родовища і документів начебто знайдених у його пошті.

Нині ж арештований народний депутат співпрацює зі слідством - про це свідчать його покази у іншій, "вугільній справі", оприлюднені СБУ травні. Втім, адвокат Владислав Шипоша під час перерви засідання відмовився відповідати на запитання DW про те, чи готовий його клієнт нині визнавати провину в інкримінованих йому злочинах.