 Суд заборонив діяльність партії ОПЗЖ в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2022

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Новини

Суд заборонив діяльність партії ОПЗЖ в Україні

Діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя" в Україні заборонили судовим рішенням, а майно політсили та всіх її осередків передадуть державі.

Суд заборонив діяльність партії ОПЗЖ

ОПЗЖ стала 11-ою забороненою в Україні партією

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові задовольнив у понеділок, 20 червня, позов міністерства юстиції України та заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя", повідомляється на сторінці суду у Facebook.

"Судом задоволено позовні вимоги міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє рух "Чесно", суд не допустив журналістів до зали засідань, хоча формально всі засідання щодо заборони діяльності партій є відкритими. Тож аргументи сторін процесу не відомі й стануть доступними лише після оприлюднення повного рішення суду.

"Розгляд справи заборони ОПЗЖ сукупно тривав 5-6 годин - найдовше з-поміж усіх інших справ з заборони партій", - йдеться на сайті руху. ОПЗЖ стала першою партією, яка захищалася й брала участь у розгляді справи - її представник брав участь у засіданні через відеоконференцію, зазначається в повідомленні.

Ухвалене судове рішення може бути оскаржене у Верховному Суді протягом 20 днів.

11 заборонених партій

ОПЗЖ стала 11-ою забороненою в Україні партією, яку міністерство юстиції вважає проросійською

Раніше суд заборонив такі політичні сили: "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Партія справедливості та розвитку", "Соціалістична партія України", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил" і "Партія Шарія".

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