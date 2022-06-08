В Україні заборонили діяльність партії "Опозиційний блок"

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив в Україні діяльність політичної партії "Опозиційний блок". Відповідне рішення ухвалено в середу, 8 червня.

"Судом частково задоволено позовні вимоги міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Опозиційний блок"; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - повідомила пресслужаба суду на сторінці у Facebook. Водночас зазначається, що у задоволенні решти позовних вимог - відмовлено. Які саме це вимоги, в суді не уточнили.

Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах мін'юсту та Верховної Ради України, додали в суді.

Засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили, зазначає громадський рух "Чесно", який оприлюднив частину тексту рішення суду на своїй сторінці у Facebook. "Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання", - йдеться у повідомленні.

У документі наголошується, що рішення суду може бути оскаржене у Верховному Суді протягом 20 днів із моменту його оприлюднення.

Рух "Чесно" також нагадав, що веде реєстр держзрадників, у якому вже 16 представників "Опозиційного блоку". Зокрема, колишній нардеп Євген Балицький, який нині є так званим "губернатором" окупантів на Запоріжжі, та Галина Данильченко - самопроголошена виконуюча обов'язки міської голови Мелітополя.

Заборона проросійських політсил

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря зазначила, що діяльність "Опозиційного блоку" заборонена згідно із законом про заборону проросійських політичних партій. "Перший пішов!", - написала вона у Telegram. Цей закон, який Верховна Рада ухвалила 3 травня, розширив перелік підстав для заборони політсил у суді. Зокрема, виправдовування та заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Росії проти України як внутрішнього конфлікту або громадянської війни. Також заборонити партії можна буде за виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України.

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Перед цим Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) призупинила діяльність кількох партій, що мають зв'язки з Росією. Ідеться, зокрема, про партії "Опозиційна платформа - За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Соціалістична партія України" тощо.

Нагадаємо, "Опозиційний блок" утворився у 2014 році з уламків "Партії регіонів". На позачергових парламентських виборах 2014 року "Опоблок” посів четверте місце, провівши до парламенту 29 нардепів. У 2018 році в "Опозиційному блоці" стався розкол, і частина його членів утворили нову політсилу - "Опозиційну платформу - За життя". На парламентських виборах 2019 року"Опозиційний блок" не потрапив до Верховної Ради.