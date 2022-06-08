В Україні заборонили діяльність партії "Опозиційний блок"

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Суд заборонив діяльність партії "Опозиційний блок" в Україні і передав державі майно партії та всіх її осередків. Це рішення може бути оскаржене у Верховному Суді протягом 20 днів.
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив в Україні діяльність політичної партії "Опозиційний блок". Відповідне рішення ухвалено в середу, 8 червня.
"Судом частково задоволено позовні вимоги міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Опозиційний блок"; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - повідомила пресслужаба суду на сторінці у Facebook. Водночас зазначається, що у задоволенні решти позовних вимог - відмовлено. Які саме це вимоги, в суді не уточнили.
Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах мін'юсту та Верховної Ради України, додали в суді.
Засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили, зазначає громадський рух "Чесно", який оприлюднив частину тексту рішення суду на своїй сторінці у Facebook. "Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання", - йдеться у повідомленні.
У документі наголошується, що рішення суду може бути оскаржене у Верховному Суді протягом 20 днів із моменту його оприлюднення.
Рух "Чесно" також нагадав, що веде реєстр держзрадників, у якому вже 16 представників "Опозиційного блоку". Зокрема, колишній нардеп Євген Балицький, який нині є так званим "губернатором" окупантів на Запоріжжі, та Галина Данильченко - самопроголошена виконуюча обов'язки міської голови Мелітополя.
Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря зазначила, що діяльність "Опозиційного блоку" заборонена згідно із законом про заборону проросійських політичних партій. "Перший пішов!", - написала вона у Telegram. Цей закон, який Верховна Рада ухвалила 3 травня, розширив перелік підстав для заборони політсил у суді. Зокрема, виправдовування та заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Росії проти України як внутрішнього конфлікту або громадянської війни. Також заборонити партії можна буде за виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України.
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Перед цим Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) призупинила діяльність кількох партій, що мають зв'язки з Росією. Ідеться, зокрема, про партії "Опозиційна платформа - За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Соціалістична партія України" тощо.
Нагадаємо, "Опозиційний блок" утворився у 2014 році з уламків "Партії регіонів". На позачергових парламентських виборах 2014 року "Опоблок” посів четверте місце, провівши до парламенту 29 нардепів. У 2018 році в "Опозиційному блоці" стався розкол, і частина його членів утворили нову політсилу - "Опозиційну платформу - За життя". На парламентських виборах 2019 року"Опозиційний блок" не потрапив до Верховної Ради.