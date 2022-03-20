В Україні призупинили діяльність політсил ОПЗЖ та "Партія Шарія"

Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення призупинити на території України на час воєнного стану діяльність низки партій, які мають зв'язки з країною-агресором - Росією. Ідеться, зокрема, про партії "Опозиційна платформа - За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Соціалістична партія України" тощо, повідомив в опублікованому у ніч проти неділі, 20 березня, відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Діяльність політиків, спрямована на розкол чи колаборацію не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь. Тому РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв'язану РФ, та полтіичні зв'язки, які мають низка політичних структур із цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.А саме: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо", - зазначив презитдент.

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Зеленський сказав, що мін'юст уже отримав доручення невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій.

Нагадаємо, партія ОПЗЖ має другу за кількістю депутатів фракцію у парламенті. Партія "Опозиційний блок", хоч і не подолала на виборах п'яти відсотковий бар'єр, але має свої представників у парламенті через мажоритарні округим.