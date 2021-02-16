Підозра від СБУ, пропаганда на користь РФ: що відомо про Анатолія Шарія

Служба безпеки України (СБУ) має намір оголосити в розшук відеоблогера, лідера однойменної партії Анатолія Шарія, якщо той не з'явиться на допит 22 лютого. Раніше цього місяця Шарію повідомили про підозру телефоном, через електронну пошту, а також надіслали повідомлення через соцмережі. На думку слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Хто такий Анатолій Шарій?

Журналістська кар'єра 42-річного Анатолія Шарія починалася 2005 року далеко від політики - у глянцевих жіночих російськомовних журналах на кшталт "Наталі". З роками він почав писати на гостріші соціальні теми, перейшов до критики влади.

У 2012 році, ще за часів президентства Віктора Януковича, Шарій утік з України через дві порушені проти нього кримінальні справи - за хуліганство й свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину зі штучним створенням доказів звинувачення. За даними українських ЗМІ, перший епізод стосувався стрілянини, яка трапилася 1 травня 2011 року в київському ресторані швидкої їжі, коли Шарій двічі вистрілив із травматичного пістолета у відвідувача, з яким зав'язалася перепалка. Друга справа стосувалася інсценування замаху на самого себе - у липні 2011 року ніби обстріляли його автомобіль. Шарій наголошував на політичній складовій свого переслідування і домігся отримання політичного притулку у ЄС - спершу в Литві. Згодом Шарій змінив кілька "прописок" у ЄС, з'явивишись у Нідерландах, де його затримали 2013-го року за запитом України, але не екстрадували, а також в Іспанії, де блогер живе останнім часом. У 2015 році МВС Литви почало перевірку з метою можливого позбавлення Шарія притулку через його антиукраїнську діяльність.

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Скандальні заяви

Більш широка відомість прийшла до Шарія навесні 2014-го року, після подій Євромайдану, анексії Криму та воєнних дій на Донбасі. Шарій регулярно коментував ситуацію в Україні у відеороликах на своєму каналі Youtube та став улюбленцем російського телебачення і преси. Останніми роками він також був завсідником ефіру закритих нещодавно українських проросійських телеканалів, пов'язаних із Віктором Медведчуком (112, NewsOne, ZIK).

Шарій позиціонував себе як розвінчувач фейків, хоча українські блогери наводили факти дезінформації та маніпуляцій у його заявах. Блогер нещадно критикував "постмайданну" українську владу і у своїх коментарях щодо подій в Україні традиційно стояв на позиціях, близьких до офіційної лінії Кремля. "Це внутрішній конфлікт України, це громадянська війна. Так, я це називаю громадянською війною", - заявляв Шарій у березні 2015 року, коментуючи бойові дії на Донбасі. Він засуджував Україну за проведення силової операції АТО на сході країни і говорив про непотрібність захисту Криму для недопущення анексії півострова. "А що треба було, стріляти реально? Міні-війнушку там влаштувати?" - запитував Шарій у вересні 2020 року в ефірі каналу NewsOne.

Реєстрація партії

На піку популярності свого Youtube-каналу Шарій оголосив, що іде у політику. У 2019 році у нього з'явилася власна "Партія Шарія", яка брала участь у виборах до Верховної Ради 2019 року. Партію згодом очолила дружина блогера Ольга Бондаренко (Шарій), оскільки Центральна виборча комісія України відмовилась реєструвати самого Шарія кандидатом - той не проживав в Україні останні п'ять років, як того вимагає закон. На парламентських виборах за політсилу блогера проголосувало 2,2 відсотка виборців, за мінімального прохідного бар'єру у 5 відсотків. До Ради партія не потрапила, але на місцевих виборах 2020 року спромоглася провести своїх депутатів у кілька місцевих рад.

Демонстрація прихильників проросійського блогера біля Офісу президента України, червень 2020

Ні Шарій, ні його прихильники не приховують контактів із "Опозиційною платформою - За життя". Один з очільників цієї проросійської політсили Віктор Медведчук в ефірі російського ТБ називав Шарія "союзником і партнером".

В одному з інтерв'ю російській пресі Шарій заявляв, що гроші він заробляє "чисто і чесно". Однак щодо фінансування його партії у громадських активістів в Україні виникло чимало запитань. Зокрема, "Рух Чесно" з'ясував, що три громадські організації профінансували партію Шарія на понад мільйон гривень. Така схема, зазначають у "Чесно", надає змогу приховати справжнє походження коштів. Державна фіскальна служба України розслідувала можливе відмивання грошей партією. ЗМІ також повідомляли про зареєстровану на ім'я блогера фірму у Вільнюсі та віллу у містечку Рода-де-Бара в Іспанії, вартістю у понад мільйон євро.

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Закиди СБУ

Підозру Шарію оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України - про державну зраду та про порушення рівноправності громадян. "Факти підривної діяльності проти України" слідчі виявили в інтерв'ю та різних виступах блогера на російському телебаченні. Самого Шарія спецслужба називає "пропагандистом". Починаючи ще з 2012 року, кажуть в СБУ, він, імовірно, допомагав Росії у проведенні спеціальних операцій в інформаційному просторі. "Займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на сході країни. Метою були загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів", - заявляють у СБ України.

Сам Шарій "подякував СБУ" за оголошення підозри, бо "тепер не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене - чиста політика", - написав він у соцмережі Twitter.